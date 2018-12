Angelica Rozeanu, ultima campioană mondială din tenisul de masă care nu provenit din Asia

România are și va avea locul ei de cinste în celebrul sport cu mingea de celuloid. Din 1955 și până în prezent, singura jucătoare care a cucerit aurul mondial (la simplu) și care nu este asiatică a rămas românca Angelica Rozeanu, cunoscută și ca Angelica Adelstein-Rozeanu. Acest nume imens din tenisul de masă se regăsește în „Hall of Fame”-ul acestei frumoase discipline sportive încă din 1995.





Născută la data de 15 decembrie 1921, la București, într-o familie de origine evreiască, Angelica Rozeanu a strâs un palmares impresionant în sportul cu mingea de celuloid, la cel mai înalt nivel: 29 de medalii la Mondiale (17 aur, 5 argint, 7 bronz), 7 medalii la Europene (1 aur, 3 argint, 3 bronz), Campioana României între 1936 şi 1957 (între 1940 şi 1945 nu a avut voie să participe) și Campioană a Israelului între 1960 și 1962. Totodată, este și prima jucătoare de tenis de masă care a câștigat 6 titluri mondiale consecutive la simplu (1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955). Astfel, legendara sportivă din România a rămas ultima europeană care a luat titlul mondial individual, record valabil și astăzi!

„M-au alungat ca pe o cârpă murdară”

În 1940, familia marii sportive a fost deposedată de trei averi, de către legionari, și totul din cauza originilor evreiești. Tot din acest motiv, i s-a interzis jucătoarei să mai calce în vreo sală de sport, timp de cinci ani. Vremuri grele a trăit și în Comunism. Deși era în plină glorie în tenisul de masă, a fost obligată să se angajeze ca redactor sportiv la România Liberă, unde scria sub pseudonimul de Angela Holban, imediat după ce soțul ei a fost arestat pentru că încercase să fugă în Israel.

După ce nu a reușit să câștige nicio medalie campionatele internaţionale de la Stockholm, comuniștii au considerat că vremea ei apusese în sport, fiind marginalizată. Dar, în 1960, când se plimba prin București, l-a văzut pe stradă pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al PCR, iar în disperare i-a spus „Nu vă speriați tovarășe Dej. Sunt eu, Angelica Rozeanu, pe care ați felicitat-o personal de mai multe ori. Sunt la ananghie și de aceea v-am acostat. Am fost îndepărtată din sport, nu mai am niciun fel de mijloc de existență, sunt disperată. M-au alungat ca pe o cârpă murdară. Am probleme mari pentru că soțul meu vrea să plece din țară”. Acesta i-a răspuns „Deci, n-ai de-a face cu Securitatea? Atunci divorţează şi îi dau drumul, iar tu stai liniştită, că va fi totul în regulă”.

Ulterior, Angelica Rozeanu s-a prezentat într-o audiență la CC al PCR, tocmai la la liderul de partid pe linie de sport, Nicolae Ceauşescu, cel ce avea să devină viitorul președinte al țării. Dar, fără niciun rezultat, Angelica a fost nevoită să divorțeze de soțul ei, și a plecat în Israel, locul în care a decedat la data de 21 februarie 2006, la Haifa

