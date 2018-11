Poate fi cel mai controversat candidat la PREZIDENȚIALE. BOMBA din TOIUL NOPȚII: „Nu știu cum va deveni mai alb sau mai curat”

Jurnalistul Dan Andronic a făcut o scurtă radiografie a scenei politice din România, făcând referire la Liviu Dragnea, despre care are senzația că s-ar pregăti să candideze pentru alegerile prezidențiale.





„Eu cred ca Liviu Dragnea se pregătește pentru candidatura la președinție. Dacă e să decriptez gesturile pe care le face, senzația mea bazată mai mult pe intuiția de consultant politic decât de ziarist, este că Dragnea va candida la Președinția României și se poziționează în acest sens. Nu știu să va spun mecanismele prin care va ajunge mai alb și mai curat ca să aibă această posibilitate”, a spus Dan Andronic.

În ceea ce privește atmosfera din PSD, jurnalistul EvZ a mai punctat că în partid cel care contează este cel care „se află la butoane”:

„PSD este un partid în care contează cel care este la butoane, pentru că el poate să dea afară pe oricine pentru că partidul îl susține. Cei din PSD au aflat un lucru: fără PSD nu exiști. Și ați văzut, cam toți cei care au plecat din PSD n-au reușit să răstoarne munții”, a mai punctat Dan Andronic, la Realitatea Tv.

Totodată, Dan Andronic a comentat și conflictul dintre patronul postului de televiziune, Cozmin Gușă, și realizatorul emisiunii „Jocuri de Putere”, Rareș Bogdan, precizând că cei doi vor avea o întâlnire joi seară, în care vor discuta pe marginea subiectului.

„Conflictul a escaladat intr-un mod copilaresc. Eu ii cunosc demult pe Gusa si Bogdan. Am avut relatii si mai bune si mai rele, dar in general am comunicat... Cert este ca in seara asta vor avea loc discutii intre Rares si Cosmin, undeva in Bucuresti. Sper sa se lamureasca...E foarte mult orgoliu la mijloc”, a mai spus Andronic.

