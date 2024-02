Andreea Raicu, poze de infarct! Cum s-a fotografiat vedeta de Valentine’s Day

Fosta prezentatoare și actualmente femeie de afaceri, Andreea Raicu a postat pe contul ei de Instagram imagini de infarct. Vedeta a pozat topless de ziua îndrăgostiților și a încins imaginația fanilor.

Mai ales că genul acesta de poze nu fac parte neapărat din rutina vedetei. Fotografiile sunt realizate profesional, iar singurul accesoriu de pe trupul dezgolit al vedetei este un colier.

Așa că și fanii s-au arătat entuziasmați. ”Superbă!”, ”mi-as fi dorit să văd mai mult”, ”ooo, mami, destul de îndrăzneață, parcă nu erai așa”, sunt doar câteva dintre zecile de comentarii de la postarea vedetei.

Andreea Raicu încurajează iubirea de sine

Vedeta a profitat de ziua în care se sărbătorește dragostea pentru a le reaminti tuturor că iubirea de sine este foarte importantă. ”Atât în perioadele în care am fost într-o relație cât și în cele în care am fost singură, am înțeles rolul profund al iubirii de sine și al autonomizării. Acestea sunt fundația pe care poți construi orice.

Cu cât suntem mai solide, cu atât construcția va fi mai stabilă și mai durabilă. Amintește-ți că valoarea ta nu este definită de statutul relațional ci de iubirea și respectul pe care ți-l acorzi ție însuți. Happy Valentine’s Day my beauties”, a scris Andreea Raicu pe Instagram.

Vedeta spune că își dorește o relație, dar nu cu oricine

Ultima relație publică pe care vedeta a avut-o a fost cu tenismenul Horia Tecău. De atunci s-a zvonit că a avut o relație și cu Matei Stratan, tatăl copilului Mădălinei Ghenea, dar vedeta nu a conformat niciodată acest lucru.

Pe de altă parte, ea vorbit în trecut de relațiile toxice pe care le-a avut. Unul dintre cei menționați la acest capitol a fost Tudor Chirilă, alături de care vedeta și-a petrecut mai mulți ani.

În ultima perioadă Andreea Raicu s-a concentrat pe propria ei persoană și a mers constant în India pentru a face meditații. De altfel ea are chiar și o afacere legat de acest aspect și încurajează femeile să aibă mai multă grijă de ele.