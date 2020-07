Deși o dă de multe ori în bară în ceea ce privește vestimentația, iar silueta îi dă mari bătăi de cap, fosta „Zână a surprizelor”. se străduie să arate că e în mare formă. Cel puțin pe pagina ei de socializare, unde postează imagini cu ea în diverse ținute, unele chiar provocatoare. Dacă sunt photoshopate sau nu, doar specialiștii se pot pronunța, că fanii o laudă.

„5 P. M., așa cum am promis. Pregătită pentru o seară de neuitat”, este mesajul ultimul mesaj transmis de Andreea Marin, mesaj însoțit de o serie de poze în care aceasta apare suplă, cu multe kilograme în minus, îmbrăcată într-o rochie elegantă.

De altfel, Andreea Marin vrea să arate tuturor că trece printr-o perioadă foarte bună și că este îndrăgostită până peste cap. Pe 2 iulie, fosta vedetă TV a publicat un mesaj siropos pentru actualul iubit, consulul Adrian Brâncoveanu, mai mic cu un deceniu decât ea. „Te trezești într-o zi îmbrățișând un om drag și înțelegi că acolo e locul tău. O mână se joacă în părul tău. Un zâmbet pornește firesc din colțul gurii tale. Ce altă fericire să vrei? Așa se întâmplă, viața te oprește lângă un om pe care să-l iubești. La mulți ani, dragoste!”.

De altfel, Andreea Marin spune că Violeta, fiica pe care o are din căsătoria cu Ștefan Bănică Jr., se înţelege de minune cu Adrian Brâncoveanu, cel cu care fosta vedetă are o relaţie de trei ani:

„Ea este ditamai omuleţul şi este parte din povestea noastră. De fapt, fără Violeta nu există nimic pentru nimeni. În fiecare zi au porţia lor de joacă cu mingea prin casă, cu pernele, îmi mai sparg tablouri, dar trec peste pentru că îi iubesc”.

Andreea Marin, trei mariaje eșuate

Andreea Marin s-a căsătorit prima dată cu Cristian Gheorghiţă în 1995, pe când avea 21 de ani. Mariajul lor a durat doar 3 ani, după care au divorţat.

Apoi, în 2006, s-a căsătorit cu Ştefan Bănică Jr. au făcut nunta în 2006. Mariajul lor s-a destrămat după șapte ani, din cauza infidelităţii artistului, care a fost surprins alături de Lavinia Pîrva, actuala lui soţie.

La scurt timp de la divorţul de Ştefan Bănică Jr., în 2013, l-a cunoscut pe medicul turc Tuncay Öztürk. S-au căsătorit în 2014, dar au divorţat după 11 luni.

„Un divorţ nu trebuie să te dărâme! Şi atâta vreme cât un divorţ nu se termină cu efecte negative asupra copiilor, până la urmă nu e ceva atât de important cum este sănătate. Nu am vreo reţinere în a rezolva prin divorţ o situaţie dacă eu consider că este sub demnitatea mea să continui o căsnicie”, spunea Andreea Marin la acea vreme.