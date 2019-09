„Întreaga viaţă noi alergăm după echilibru. Nu ne înţegem pe noi, dar mai ales pe alţii, aşa că nu ştiu cum am vrea să-i schimbăm?! Am o înţelepciune a vârstei şi o linişte s-a aşternut în mine. Am întinerit. Am învăţat să spun «NU». Ajunsesem să mă extenuez şi să ajung pe perfuzii din dorinţa de a-i ajuta pe toţi cei care mă solicitau. Cu toate acestea, nu mi-am neglijat relaţiile. Eu am dăruit foarte mult. Unii oameni merită ceea ce le dăruieşti, alţii nu se ridică la nivelul aşteptărilor”, a declarat Andreea Marin în emisiunea online a lui Mădălin Ionescu.

Pentru că echilibrul înseamnă inclusiv o relație solidă cu partenerul, Andreea Marin a vorbit despre iubitul Adrian Brâncoveanu, consul în Libia, cu 10 ani mai tânăr: „Cel mai mult îmi plac la partenerul meu de viaţă bunătatea profundă, inteligenţa, umorul şi eleganţa (…) Eu cred că ţine (n.r. sexul) de partenerul pe care îl ai, nu de vârstă”, a dezvăluit Andreea Marin.

În exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, Andreea Marin a acceptat să discute fără perdea despre momentele dificile pe care le-a întâmpinat în relațiile anterioare.

EVZ: Multe cupluri de tineri se tem că viața lor sexuală va avea de suferit din cauza unui loc de muncă stresant și mai ales, dacă apare un copil. În ce măsură se confirmă? Dumneavoastră cum ați gestionat situația?

A.M.: Orice sursă de stres, o neîmplinire personală, o boală, oboseală accentuată îți poate afecta sănătatea, inclusiv viața de cuplu. De aceea, echilibrul relației dintre cei doi este foarte important. Eu nu pot spune că am avut o astfel de problemă, pentru că alte lucruri au fost afectate în cazul meu: puterea de a gestiona anumite probleme de viață, de a le înțelege cu detașare, eficiență, care este un punct forte pentru mine. Deci nu pot da un sfat din acest punct de vedere.

EVZ: Cum s-au schimbat de-a lungul timpului așteptările dumneavoastră față de partener? Ați avut perioade în care ați pus accent doar pe accentul fizic?

A.M.: Nu pun accent în primul rând pe aspectul fizic, aparențele nu ne pot împlini cu adevărat. Sunt un om profund și contează pentru mine să am un partener de viață cât mai aproape de felul meu de a fi. Desigur, te poți și înșela, din lipsa de experiență câteodată. Dar cu siguranță ceea ce ascunde un om în educația sa și în suflet sunt punctele importante, nu fizicul în primul rând. Chimia dintre oameni, de asemenea, este un mister încă nedezlegat pe deplin. Îmi place un actor pentru apariția sa într-un film, de pildă, dar nici prin gând nu-mi trece să mi-l doresc drept partener de viață.

EVZ: Ce nu ați accepta vreodată să vi se impună într-o relație?

A.M.: Nu accept să mi se impună nimic. Punct.

