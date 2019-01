Cum a petrecut Andreea Marin de REVELION. Mesajul EMOȚIONANT transmis fanilor

Andreea Marin a ales să petreacă noaptea dintre ani acasă, alături de familie. Aceasta a mărturisit că se simte cel mai bine în compania celor dragi și că nu are nevoie de Revelion de un machiaj sofisticat sau de o rochie extravagantă pentru a fi fericită.





Andreea a mai spus că cel mai mult își dorește pentru Noul An liniște și dragoste: „să-mi sărut copilul cu nemarginită iubire si să mă simt Femeie privind în ochii bărbatului meu".

Aceasta este conținutul complet al mesajului de Anul Nou, postat de Andreea Marin pe pagina personală de Facebook .

„Cea mai dorită noapte dintre ani pentru mine e cea în care nu port veștminte complicate, ci doar o cămașă de casă, o pijama moale și călduroasă ori un halat cu flori vii, desprinse parcă din grădina mea. Cel mai frumos Revelion e cel în care nu am nevoie de un machiaj sofisticat sau de filtre, părul curat îmi cade drept și simplu pe umeri, iar bijuteria de preț e inelul dăruit de tatăl meu înainte de a-mi deveni înger. Când a urcat, o piatră mică, albă, a căzut de pe podoabă și s-a făcut nevăzută – îmi place să cred că a căzut… spre cer. Cel mai sensibil miez de noapte e cel în care mă simt binecuvântată să fiu acasă și nu altundeva, să-mi sărut copilul cu nemărginită iubire și să mă simt Femeie privind în ochii bărbatului meu. Cea mai puternică dorință e aceea ca liniștea, dragostea, speranța de acum să fie la fel de vie și peste un an. Sau doi, sau trei… E pace în mine, înțelegere, echilibru și acesta e cel mai frumos dar pe care mi-l face anul ce merge la somn. Îl trezesc pe cel nou cu o mângâiere, așa cum îmi plăcea să simt diminețile când eram copil: cu mâna mamei alunecând în părul meu. Dăruiți-i și voi o îmbrățișare Noului An. Sunt șanse bune ca unui astfel de gest să i se răspundă la fel. Să ne vedem cu bine și cu inima caldă! La mulți ani!" a spus vedeta.

Sursa foto: Facebook

