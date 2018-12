Andreea Marin s-a FOTOGRAFIAT în IPOSTAZE INCENDIARE. POZELE au ÎNCINS INTERNETUL. Foto în articol

Andreea Marin este una dintre cele mai frumoase femei din România, iar faptul că are un corp de zeiță nu mai reprezintă un secret pentru nimeni. Astăzi, vedeta şi-a surprins astăzi admiratorii cu o fotografie mai puţin obişnuită.





Andreea s-a fotografiat în cadă, în timp ce avea parte de câteva momente de relaxare.

Cu o zi înainte de ziua sa de naștere, Andreea Marin a a decis să îşi ia liber. Cunoscuta vedetă a publicat două fotografii în care le-a arătat tuturor care este ritualul ei de relaxare. Nu se întâmplă des asta, căci ea munceşte în fiecare zi şi foarte rar are timp şi pentru ea.

„Să ne ocupăm de noi înşine, să ne iubim, să ne amintim că merităm să simţim liniste şi echilibru - toate acestea au devenit un lux. Mult prea rar, o femeie se preţuieste pe sine.

Are grija de toţi ceilalţi, de responsabilităţi, de obligaţii si uita de sine , cat mai des cu putinţă - zi de zi. Dacă meseria nu m-ar obliga sa ma uit in oglinda, sa fac miscare, probabil ca as amana aceste lucruri nepermis de des, in favoarea celor ce „trebuie făcute”, sunt convinsă că aşa ar fi. Si nu o spun cu mândrie. Uitam adesea că suntem Femei. Uităm sa avem grija de noi - minte, trup si suflet. Mâine împlinesc 44 de ani.

Am avut un an atât de plin, încât abia reuşeam să respir uneori, alergând mereu, chiar şi in weekend. Nu mă plang, îmi place ce fac. Dar dezechilibrul nu e bun, în nicio circumstanţă. Azi am decis să fac ceea ce rar se întâmplă: să-mi iau o zi liberă.

Asta adeseori înseamnă să folosesc timpul pentru cei dragi, pentru casa, gradina, îndeletniciri amânate... dar iar uit de mine. Azi e ziua în care nu fac nimic altceva. Relaxarea, intoarcerea catre mine, grija fata de mine, dialogul interior, eu cu mine, o carte bună, un prânz delicios, frumosul privit cu atentie, calm, cum se cuvine, cât să îl simt curgând în mine... toate aceste nu înseamnă egoism.

Înseamnă că merităm să spunem cu glas tare uneori: „azi e despre mine”. Macar din când in când. Şi, într-o singură zi din acest an, vă voi spune "Somn uşor!" în miezul zilei. Pentru că înainte sa urc in avion plecand către casa, îmi voi dărui ...un pui de somn!", a scris Andreea Marin.

