Andreea Marin a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat cu ceva ani în urmă. Vedeta a simțit că este ceva în neregulă, pentru că avea momente când nu mai putea respira. A aflat, după un control, că inima nu-i mai funcționa la parametri normali.

„Am avut anumite simptome care m-au pus pe gânduri. De pildă, în momentele de liniște, deci după o zi, să zicem, dificilă, când mă așezam în pat, cu fața în sus, simțeam că nu mai am aer. Or, eu sunt o fire sportivă, sunt un om energic, precum mă știți. Aș fi putut să înțeleg o excepție dintr-o zi stresantă, dar când lucrurile s-au repetat, deja mi-am pus întrebări.

Nu e deloc comod să simți că respirația ta nu e așa cum trebuie. Am fost la domnul doctor implicat în proiectul de Telemedicină și am purtat un aparat atașat pe corp câteva zile, aparat ce transmitea în centrul de Telemedicină parametrii mei vitali, care erau urmăriți aici.

Am înțeles în final – și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta! – că nu este nimic grav, dar că, într-o lume stresantă, precum cea în care trăim, cu un ritm alert, precum cel pe care eu l-am ales pentru mine, e mare nevoie de moderație, înainte de toate. Că nu medicamentele au ceva de rezolvat aici, cât felul în care alegi să îți trăiești viața. Așa că am grijă: am luat-o mai ușor”, a declarat Andreea Marin, conform libertatea.ro.

