Vedeta Pro Tv a vorbit, printre altele, şi de momentul de inspiraţie care a făcut-o să aleagă Facultatea de Jurnalism în locul celei de Drept, aleasă de tatăl ei.

„revistatango.ro: Așa era scris în stele… La Soti cum ai ajuns?

ANDREEA ESCA: Când eram în anul I, un coleg din liceu mi-a zis că se face o televiziune particulară și se caută reporteri.

Așa am ajuns la Soti. Vartan Arachelian făcea interviurile cu jurnaliștii. Îmi era frică, mi se părea sever și foarte serios.

Mi-a zis să merg să dau o probă în camera de alături. Acolo mi-au dat un ziar, m-au pus la o masă și mi-au zis: citește. Am citit ca la serbare.

Când am ieșit, era Marilena Rotaru pe hol, ea era producătoarea din seara aceea. M-a întrebat: «tu ai fost acum înăuntru și ai dat probă?»

Poți să rămâi diseară să ne prezinți și nouă știrile? Și așa am început. Eu eram venită de acasă, cu un pulover de la mama, pe gât, cu părul lung, nu mă coafam, nu mă fardam. Așa am intrat și am prezentat știrile prima dată în viață.

revistatango.ro: Și aveai douăzeci de ani.

ANDREEA ESCA: Nouăsprezece ani aveam! La ora douăsprezece noaptea m-a pus la o masă cu alți oameni, toți ca la plenară și fiecare zicea câte ceva, ca la o serbare…

Pe urmă ni s-a spus că o să ne sune cineva și eu am plecat, convinsă că nu mă mai sună nimeni. Dar a doua zi m-au sunat și, din ziua aceea, asta fac.

revistatango.ro: Tu ți-ai explicat până la urmă ce s-a întâmplat atunci?

ANDREEA ESCA: Da, mi-am explicat. Totul este despre niște întâlniri esențiale în viață.

Faptul că în secunda în care eu am dat proba Marinela Rotaru era în fața regiei a schimbat totul.

Fiind un om de televiziune de atâția ani de zile, probabil că simțea când cineva trecea sticla. Dacă nu era ea acolo, atunci, nu știu ce ar fi fost.

Dacă băiatul care mi-a zis «hai, Andreea, să dai și tu o probă», nu era acolo, nu știu ce ar fi fost.

Dacă eu nu mă duceam unde m-a trimis tata, la Facultatea de Drept, ca să aleg altceva (n.r. – ales Facultatea de Jurnalism, care era lângă Facultatea de Drept), nu știu ce ar fi fost.

Cred că este o soartă și ceva de făcut pentru fiecare om pe lumea asta. Indiferent ce și-ar dori el să facă, el va face în final ce trebuie.

Cred că fiecare dintre noi are o misiune de la Dumnezeu. Mai departe a fost la fel…

revistatango.ro: Tot o întâlnire esențială a fost cea cu Adrian Sârbu, probabil.

ANDREEA ESCA: Am vorbit întâi cu Andrei Boncea, el mă sunase să vin la televiziunea lor.

El mi-a prezentat despre ce este vorba și m-a trimis să vorbesc cu șeful lui. Eu nu îl cunoșteam deloc pe Adrian Sârbu. Știam doar că are Pro FM-ul.

Mi-a explicat că vor să facă o televiziune, că deocamdată au doar Canal 31, care este un canal de sport, dar că o să fie cea mai bună televiziune, cea mai mare, o să revoluționăm media din România, iar eu o să fiu Claire Chazal…

Eu mă uitam la el și mă gândeam că e complet nebun, dar am spus Bine, și am ieșit din birou.

Ce îmi povestea mi se părea un film science-fiction, ei aveau Mediafax-ul într-un bloc care aproape cădea, în care se bloca liftul.

Ce îmi povestea el era CNN la puterea a zecea și eu veneam de la CNN, fiindcă fusesem acolo cu o bursă Soros (n.r. – miliardarul George Soros)…

Dar cred că mi-a plăcut felul în care a povestit, m-a hipnotizat. Mi-am dat demisia de la Soti, unde aveam un job în fiecare zi, și am plecat… nicăieri.

Cred că un an de zile nu am mai apărut pe post. Dar, de la 1 decembrie 1995… Restul este istorie…”, a dezvăluit prezentatoarea Ştirilor Pro Tv.

sursa: revistatango.ro