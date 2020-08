Celebra cântăreață Andreea Bănică face furori în mediul virtual după ce a postat o fotografie în care își etalează o siluetă demnă de invidiat.

Postarea a stârnit reacții pro și contra din partea fanilor vedetei. Blondina, care știe că are un corp perfect, a primit critici din partea fanilor ei, care nu au fost de acord cu vestimentația sa.

Vedeta vrea să fie în centrul atenției

Andreea Bănică are 42 de ani și are o căsătorie fericită cu Lucian Mitrea, primul ei iubit. Ea este împreună cu el de peste 25 de ani, având doi copii frumoși și o carieră strălucită. Artista are un corp extrem de tonifiat, cu care se laudă pe internet. Andreea Bănică și-a obișnuit fanii cu ținutele sale de scenă deosebite care dau liber imaginației celor care le văd.

Vedeta și-a făcut poze pe stradă, fiind îmbrăcată într-o rochie foarte îndrăzneață care îi pune în valoare corpul. Fanii au observat că vedeta nu poartă lenjerie intimă. Din acest motiv au criticat-o, spunându-i că a exagerat. Ei spun că fotografia nu este potrivită unei mame care are doi copii.

”Andreea cred că e încins rău asfaltul nu?”. ”Fără lenjerie!”, ”Cu doi copii, cam indecentă!, ”Ceva vulgar răzbate din poză asta, deși ești mult mai îmbrăcată ca altele”, ”Hai să îți vedem chiloțeii”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor, care au comentat după postarea fotografiei, potrivit antena3.ro.