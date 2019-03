Ghinioanele se țin lanț de Andreea Bălan! Probleme noi de sănătate. Breaking news în showbiz

Andreea Bălan se confruntă cu noi probleme, după ce a fost la un pas de moarte, în urma stopului cardio-respirator pe care l-a suferit în timpul operației de cezariană.





Vedeta a născut de curând cel de-al doilea copil, însă a suferit un stop cardio-respirator după naștere.

Deși a ajuns acasă cu bebelușul, Andreea Bălan a mărturisit că suferă de depresie postnatală, care s-a accentuat și pe fondul problemelor pe care le-a avut anterior.

„Mi s-a întâmplat la prima sarcină, o perioadă scurtă, pentru că mi-am reluat activitatea. Depresia asta se instalează și dacă stai acasă și nu ai nicio activitate. În momentul în care există un soț care te ajută nu cazi chiar atât de mult. Am fost tristă după ce am născut-o pe Ella, dar nu atât de mult dacă aș fi stat complet acasă. Acum, la fel, dacă am ajutor... E mama, avem și o bonă excepțională și este și George care mă ajută, dar tristețea există, pentru ca s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a spus Andreea Bălan.

Vedeta susține că a apelat la ajutor specializat pentru a trece peste depresie și crizele de plâns.

"Am plâns. Plânsul e bun uneori pentru că te descarci. Abia aștept să merg la terapie, iar eu merg de mulți ani la terapie. Abia aștept să mă întâlnesc cu terapeuta mea", a mai spus Andreea Bălan, potrivit România TV.

