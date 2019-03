Anunț șocant despre Andreea Bălan! Ce se întâmplă cu cariera cântăreței

Anunțul șocant despre cariera cântăreței Andreea Bălan a fost făcut de impresarul artistei, Florin Nedelcu, după ce s-a spus că artista va fi nevoită să aștepte cel puțin șase luni până va putea urca pe scenă.





Andreea Bălan a trecut prin clipe îngrijorătoare, după ce a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană, fiind resuscitată timp de un minut. Medicii s-au luptat să îi salveze viața, iar acum cântăreața se simte mai bine și se află acasă alături de cele două fetițe și soțul ei, George Burcea.

Surse din anturajul artistei declarau, pentru Wowbiz.ro, la doar câteva zile de la operație, că aceasta va fi nevoită să aștepte șase luni până se va putea întoarce pe scenă.

„Din ceea ce am înțeles, va fi nevoită să aștepte cel puțin șase luni până se va întoarce pe scenă. Ba chiar mai mult, Andreea nu va avea voie să facă niciun fel de efort cel puțin jumătate de an, nici să cânte nu va avea voie. Nu mai spun de dans, va fi o problemă mult timp de acum înainte. Medicii i-au spus să aibă mare grijă în perioada de recuperare. Andreea voia să stea câteva luni acasă, apoi să revină la concerte. Ea a explicat că ea este cea care are grijă, financiar, de familie și de cei din trupa ei, iar o pauză prea mare îi aduce pierderi materiale greu de suportat. Acum însă, dacă va ajunge pe scenă în iarnă e mare lucru”, a adăugat sursa.

Impresarul acesteia anunță, acum, altceva. Andreea va urca pe scenă peste aproximativ două săptămâni, mai exact pe 30 martie, unde va susține un show incendiar și plin de energie.

