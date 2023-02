Anca Țurcașiu a încins internetul. În ce ipostază s-a fotografiat artista

Ultima postare o înfățișează pe Anca Țurcașiu doar într-o cămașă și lasă picioarele lungi și tonifiate la vedere. De altfel, în poza buclucașă apare și pisicul pe care îl are vedeta, iar internauții s-au oferit să îi ia locul.

„Uff, good lord, ce femeie! Ești demențial de sexy. Ce picioare superbe și sexy”. „Invidiez pisica aia.” „Aș vrea să fiu în locul pisoiului”, au fost doar câteva dintre zecile de comentarii pe care internauții le-au lăsat la această poză.

În ultimii ani, Anca Țurcașiu a devenit din ce în ce mai vizibilă și a fost remarcată nu doar prin talentul pe care îl are ca actriță, ci și prin prisma faptului că arată extrem de bine. Drept urmare și numărul de urmăritori pe rețelele de socializare a crescut exponențial.

Vedeta a explicat de fiecare dată când a fost întrebată de regimul alimentar, că nu recomandă nimănui nimic, că ea a ales un anume stil de viață de câțiva ani și că în fiecare zi face și sport pentru a reuși să se mențină în formă mai ales că are foarte multe activități ca artistă și trebuie să aibă energie pentru spectacole. „Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc.

Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat”, a spus actrița .