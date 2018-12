Înregistrare explozivă cu interimara de la DNA, Anca Jurma: „Da, tu, dar au existat și oameni slabi, care nu au gândit probabil cu creierul lor, au crezut că fac pe plac cuiva și au făcut…”

Într-o înregistrare audio efectuată pe 29 octombrie 2018 şi apărută recent în spațiul public, procurorul-șef interimar al DNA, Adina Jurma, și procuroarea Florentina Mirică poartă o conversație despre atmosfera din Parchetul Anticorupţie, din care reiese că personalul nu mai este la fel de motivat cum era în mandatul Laurei Codruţa Kovesi.





În urma apariției înregistrărilor, DNA a reacţionat cu un comunicat redat integral mai jos. „La solicitarea dvs. din data de 18 decembrie 2018, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să vă comunice punctul de vedere al doamnei procuror şef, ANCA JURMA: “- Am avut o discuție profesională cu o colegă, în biroul meu, discuție în care încercam să căutăm împreună căi de revitalizare a activității D.N.A. prin anchete corecte privind infracțiuni de corupție care ne sunt sesizate, în contextul în care instituția era supusă unor atacuri continue. Discuția nu a fost nicidecum ocazionată de soluționarea vreunui dosar anume. - Discuția a urmărit încurajarea găsirii unor soluții pentru a ne putea îndeplini în continuare misiunea și rolul prevăzute de lege, întrucât climatul ostil instituției instaurat de aceste atacuri putea crea o impresie falsă despre activitatea D.N.A. în ansamblu și risca să afecteze lupta împotriva corupției. - Dacă aș fi știut că port o discuție publică, în mod sigur nu aș fi folosit metafore pentru a-mi ilustra argumentele și nu aș fi făcut unele considerații și aprecieri de moment. Precizez că nu mi s-a cerut consimțământul pentru a-mi fi înregistrată convorbirea. În birou nu se mai aflau alte persoane. - În ceea ce mă privește, nu voi înceta nici o clipă să îi apreciez și să-i respect pe colegii mei din D.N.A. și să acord încredere tuturor celor care își desfășoară activitatea cu respectarea legii și a deontologiei profesionale. - Nu pot însă să nu dezaprob modul în care colega mea a înțeles să își exprime o nemulțumire profesională. Gestul este cu atât mai reprobabil cu cât doamna procuror și-a asumat și dezvăluirea unor aspecte privind dosare înregistrate la D.N.A. - Având în vedere că în acest moment, pe masa mea se află o plângere a doamnei procuror împotriva ordonanței de infirmare a rechizitoriului întocmit de domnia sa, și pentru a nu exista nicio suspiciune de părtinire din partea mea, ca urmare a demersului mediatic pe care aceasta l-a făcut, voi formula o declarație de abținere.” Biroul de Informare şi Relaţii Publice precizează că, în cursul zilei de vineri 14 decembrie 2018, G4Media a solicitat, într-adevăr, un punct de vedere al doamnei procuror şef, Anca Jurma, dar cu referire strict la un fragment de 6 rânduri conținând o alăturare apocrifă a unor cuvinte. Chiar și așa, domnia sa și-a manifestat disponibilitatea de a avea o discuție clarificatoare cât mai rapid, după cum atestă și răspunsul scris transmis de B.I.R.P. . Cu toate acestea, reprezentanții G4Media nu au dorit sa afle, în mod direct, opinia acesteia”, se arată în comunicatul DNA, conform România TV.

Transcrierea materialului audio:

JURMA: …DNA-ul, din păcate, acuma nu că sunt eu pesimistă, dar… Analizele astea pe care le fac, îți dai seama ce plajă largă am acoperi, din diverse domenii. Chiar aproape tot spectrul corupției, de exemplu în sistemul medical.

MIRICĂ: Am disjungere din dosarul ăsta, încât am putea să mai muncim 10 ani. Când lucram în dosarul ăsta, am văzut că a ieșit pe presă un caz interesant la americani, aproape similar, dar nu cu conexiuni atât de sus, în casa de sănătate, nu pe funcționari. (…)

JURMA: Dar asta-i foarte deprimant! Deci înseamnă că suntem chiar cooperativa munca în zadar!

MIRICĂ: Dar asta a fost experiența în toate domeniile unde am făcut. În vămi s-a furat la fel, s-a făcut șpagă la fel ca înainte, după ce am acționat. În dosarele astea cu D.I.P.I., au militarizat D.I.P.I. și l-au scos din competența noastră și au fost înlăturați ăia care au denunțat și toți ăia care au depus mărturie pe tema asta și s-a reîmprospătat personalul și întrebare de examen a fost dacă întâlnesc o fraudă o denunță la Parchet sau o spun doar șefilor? Deci nu mai e D.I.P.I., nu ne mai putem atinge de fondurile operative, pentru că sunt toți militarizați, iar procurorii militari nu se ating de ei. Ăștia, ce am mai avut, Oficiul de protecție a martorilor, se fură în continuare la fel, adică vin și îmi spun același tip de fapte, fondurile de protecție a martorilor.

JURMA: Dar denunțuri mai fac sau s-au potolit cu denunțurile?

MIRICĂ: Da, mai fac.

JURMA: Adică mai putem face dosare pe zona asta?

MIRICĂ: Da, am înregistrat dosar și anul ăsta, dintre ei. Și de la martori și de la ofițeri. Cine să le lucreze?

JURMA: Păi, cum cine? Ai scăpat de dosarele cu magistrați.

MIRICĂ: Păi, dar eu de magistrați? Eu de trei ani muncesc în continuu pe de-astea cu 100, cu 20, cu 30, cu…

JURMA: Ai încredere în Volintiru (șeful interimar al Secției a I-a de combatere a corupției din cadrul DNA – n.r.)? Să-i dai lui, să repartizeze el, nu lui BADEA (Dan Gabriel Badea, procuror DNA, Secția a I-a – n.r.) sau știu eu altei loaze, ci unui coleg… adică și-așa nu mai vin denunțători la D.N.A., și-așa nu mai avem, nu știu cine mai…

MIRICĂ: Păi și cui să-i dea?

JURMA: Nu știu. Tu-i știi mai bine pe colegi.

MIRICĂ: Bun, deci la mine ce se vine, cum se vine acum, în ultima vreme, sunt lucruri de trudă, nu sunt de-astea plesnite, ochite-plesnite.

JURMA: De trudă, dar or fi și colegi…

MIRICĂ: De trudă… toți sunt încărcați, nimeni nu vrea să își asume niciun risc… Mai greu, păi cine să facă? Că noi, cam ne știm acum.

(…)

Și nici nu s-a mai pus problema să scoatem dosare. S-a pus problema să scădem stocul, nu să facem anchetă.

JURMA: Ei, cine a pus problema asta? Facem dosare, ce Dumnezeu! Asta vi se zice? Eu vă zic una și ei zic…

MIRICĂ: Cam asta se înțelege, că nu trebuie să ne asumăm niciun risc, că trebuie să diminuăm stocul.

JURMA: Cu clasări?

MIRICĂ: Cu clasări!

JURMA: Ei! Băi, deci e o armată de bărbați în această instituție! Ca șoarecii! Ca șoarecii! Cum îi vezi: oileu!

MIRICĂ: Într-adevăr, e o bârfotecă de-astea perpetuă și nu pune nimeni osul la treabă.

JURMA: Și cu cât va mai dura mai mult acest provizorat în care n-auzim decât bombe de presă, cu atât se va deteriora DNA-ul! Bine, nu garantez că după ce vine madam Florea 2, se va schimba probabil politica și strategia, nu știu cum. Dar există și posibilitatea, nu știu, tu speri? Să vină cineva care să nu vrea să își bată joc de…?

MIRICĂ: Ai văzut cine-a fost pus la secția aia de…!?

JURMA: Da, am văzut, o specialistă în resurse umane.

MIRICĂ: Deci nu s-a vrut să se facă nimic!

JURMA: Bun, că și-o ia pe Adina Florea adjunctă, e o mișcare deșteaptă!

MIRICĂ: Păi, și știe aia ce să facă?

JURMA: Mă, aia măcar știe urmărire penală! Că n-a lucrat în dosare cu magistrați…

MIRICĂ: Nu prea știe urmărire penală din ce-am văzut eu! Eu pun pariu că ăștia dacă-i anunți… eu dacă îi dau un telefon lui Adina Florea și îi spun: cucoană, vezi că peste 3 zile, în locul cutare, la ora 9 seara, iau șpagă…

JURMA: Aa, am înțeles… stai, nu se poate peste o lună?

MIRICĂ: Da, n-ar ști de unde să o apuce și ce să facă. Deci nu s-a vrut să se mai facă nimic, cred eu.

JURMA: N-au cu cine, n-au cu ce. O să zică, stai să sun la D.O.S., să vedem… pe cine găsesc acolo.

MIRICĂ: În momentul ăsta nu văd nicio soluție. Ar trebui cineva să își asume răspunderea și să facă măcar un dosar bun.

ULTIMA ORA! Elena Udrea, in pericol de MOARTE in inchisoarea din Costa Rica! Ce se intampla acum