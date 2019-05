Anamaria Prodan, în cele mai ispititoare ipostaze. Sexy-impresara a pozat aproape goală. Pozele au încins internetul. Foto în articol

Anamaria Prodan este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc. Vedeta are o siluetă de invidiat și nu ratează nicio ocazie pentru a își etala atuurile fizice.





Anamaria Pordan poartă ținute care îi pun pe jar pe admiratorii săi și postează imagini incendiare care fie îi atrag aprecierile fanilor, fie criticile acestora.

Recent, sexy - impresara a încins imaginaţia bărbaţilor, cu o fotografie în care a apărut goală pușcă. Tonifiată, fără pic de celulită şi cu un abdomen de invidiat, Anamaria Prodan a afișat un o siluetă pe care multe doamne și domnișoare ar dori să o obțină.

Pentru silueta impecabilă, pe lângă exerciții fizice și o alimentație echilibrată, vedeta apelează și la diverse tratamente de întreținere corporală. „Dizolvă țesutul adipos și realizează lifting pentru zonele lacse!!! Miraculos, doamnele mele! Fără stomac tăiat sau inele stomacale, puteți să vă îngrijiți pielea fără proceduri invazive! Fără absolut nicio durere !!!! GO FOR IT!”, a scris Anamaria Prodan pe contul ei de Instagram.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.

Sursă foto: Instagram Anamaria Prodan Reghecampf

BNR, avertisment DRASTIC pentru toti romanii! Se anunta SCUMPIRI MAJORE!

Pagina 1 din 1