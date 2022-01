Anamaria Prodan o face praf pe Corina Caciuc! Fotografii șocante cu iubita lui Reghe

Anamaria Prodan nu îl va ierta prea curând pe Reghe, ba chiar se răzbună cu fiecare ocazie pe Corina Caciuc. Aceasta a postat pe rețelele de socializare o serie de imagini pe care iubita antrenorului le-a ascuns o viață întreagă.

Impresara a mărturisit că Reghe și-a ales soarta, dar este deranjată că familia ei este făcută de ras de ipostazele în care noua iubită s-a lăsat fotografiată.

Reghe, principalul vinovat

În dreptul pozelor publicate pe Instagram, impresara a scris:

„Ca să se liniștească Reghe am să declar ceva care poate o să uimească audiența. Această fată Caciuc nu are nici o vină. Nici cea mai mică. Ca ea sunt mii care caută un loc cald și o familie! Nu contează cu ce s-a ocupat sau cu ce se ocupă. Nu e treaba noastră. Dacă nu era Caciuc era alta.

Familia mea vrea jumătate din ce a dispărut. Atât! Nimic mai mult. Eu nu judec pe nimeni. Am primit mii de poze cu amantă soțului meu: unele mai ok, atele mai rele. Nu mă interesează nimic. Am copiii mei pentru care trăiesc frumos departe de lumea macabră a soțului meu.

Faptul că vorbește urat de familia lui prin oraș nu ne mai interesează. Noi l-am ridicat, el a coborât. Noi însă avem dreptul să vorbim și să ne dăm cu părerea căci bebeficiem de libertate de exprimare. (..)

Corina nu are vină că Reghe și-a bătut joc de copiii lui care azi nu pot să ridice capul de rușine. Toate astea sunt doar din vină lui și o să plătească legal pentru fiecare mișcare greșită și pentru fiecare batjocoră adusă familiei mele. Felicitări pentru îngerul mic și să-l ajute Dumnezeu să nu simtă caracterul tatălui lui cum l-au simțit copiii mei”, a scris Anamaria pe Instagram.

Războiul nu va lua sfârșit nici în 2022

„Sunt atât de exigentă cu mine, vă dați seama cum sunt cu cei din jur? Așa m-au crescut ai mei, n-am putut să scap de lucrul acesta. Îi spunem: „Ca antrenor, dacă nu ești concentrat un miliard la sută, te-au dat afară și ți-ai încheiat cariera. Nu știi să faci nimic altceva. Mori de foame, stai sub pod!”. (…) El a mai avut scăpări, se târa, se rostogolea ca o râmă. Cum crezi că o să ajungă Laurențiu Reghecampf? Ce știe el să facă altceva? El trăiește din 15.000 de euro pe lună.

De la două milioane jumătate de euro, a ajuns la 15.000 de euro. Eu recunosc, i-am spus direct. „Mă, fi-ţi-ar mă-ta a dracu’, să ajungi așa, ultima scursură?”. (…) Să te sune fetele să-ţi zică, băi, tata, eşti drogat? Cum să faci aşa ceva, păi, ce eşti, mă, tu, c…t la gard? Te ameninţă amantă că nu te mai sug, că nu te mai dreg! Dementule, tâmpitule, penibilule!”, a spus Anamaria Prodan, în podcast-ul la care a participat alături de Codin Maticiuc, potrivit România Tv.