Anamaria Prodan, fotografie misterioasă pe Instagram! „Te iubesc”

Anamaria Prodan s-a fotografiat recent la restaurantul unui hotel din Dubai. Ea era în compania unui prieten de origine arabă, de profesie medic plastician. Fotografia a fost postată pe pagina sa de Instagram, alături de un mesaj care a stârnit reacții din partea urmăritorilor ei.

În descrierea pozei, Anamaria Prodan a folosit hashtag-ul „love u” și a pus multe stickere cu inimi. Cei doi sunt foarte zâmbitori și apar ținându-se de mână. Natura relației dintre Anamaria Prodan și doctorul Ashary nu este cunoscută. Impresara susține că este doar o simplă prietenie. Totuși, e destul de evident că se simt foarte bine unul în compania celuilalt. Bărbatul din postarea Anamariei este un medic plastician arab, pe nume Al Ashary, care locuiește în Dubai. El a făcut studiile în Germania.

Anamariei Prodan, viața după divorțul de Laurențiu Reghecampf

În ultima perioadă, Anamaria Prodan postează tot felul de mesaje pe rețelele sociale care le ridică fanilor multe semne de întrebare. „Deja locuiește în inima mea. Și plănuiesc să fac orice ajustări ar fi necesare ca să fie o casă sigură pentru el, să locuiască în ea pentru totdeauna și să nu simtă niciodată nevoia să se mute. O să o demolez dacă e nevoie, o să o reconstruiesc și o să o fac invincibilă, imună la cutremure, furtuni și incendii”, a transmis Prodan. Mulți au intuit că a folosit un pasaj dintr-o carte pentru a-și descrie viața personală.

În urmă cu două luni, impresara a dezvăluit că ar avea pe cineva, dar consideră că este mai bine să își trăiască iubirea în secret. Ea a explicat că este în cea mai bună perioadă a vieții ei și se simte bine. Mai mult decât atât, ea a mărturisit că toți prietenii îi spun că întinerește. „Trăiesc frumos, mă ocup de copii, mergem mai departe. Da, iubesc, dar eu sunt un om care iubește totul, să știi, și florile, și oamenii, și tot ce vrei. Dacă mă întrebi acum dacă am pe cineva în viața mea, am pe cineva în viața mea, dar niciodată nu o să mă vezi la braț cu acel cineva până nu am procesul gata”, a mai spus Anamaria Prodan într-o intervenție directă la Star Matinal.