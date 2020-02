Impresara a avut o reacție extrem de dură la adresa femeilor care pretind că au genți scumpe, când ele poartă, de fapt, fake-uri pe la restaurante:

„Am discuția asta cu toate prietenele mele sau prietenii mei. Eu cred că trebuie să muncești să poți să-ți permiți să ai o astfel de geantă, trebuie să știi cum s-o porți, să ai atitudinea adecvată… Și să nu cumva, în viața asta, să te duci să-ți iei un fake numai ca să fii un wanna be. Oamenii care își iau fake-uri sunt wanna be toată viața. Nu pot depăși chestia aia de fake”, a spus Anamaria Prodan.

„În România, eu cred că 99,9% dintre femeile astea poartă fake-uri. Jur. Sunt pline China și Dubai-ul de fake-uri. Te duci și le iei cu 30 de dolari. Și dacă vezi cum arată… Mândre toate la restaurant, cu gențile… Marș, mă!”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit cancan.

Sursa: Instagram

