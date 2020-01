Soția antrenorului Laurențiu Reghecampf arată că nu degeaba este supranumită sexy-impresara fotbalului românesc. În ultima vreme, AMP a slăbit foarte mult, iar exercițiile fizice i-au conturat siluata, una cu adevărat de indiviat.

Ca să le închidă gura tuturor cârcotașilor, Prodanca a renunțat la haine pentru o ședință foto cu adevărat incendiară – s-a lăsat pozată topless, purtând pe cap o coroană și un voal negru.

”Nimeni nu mă poate opri!”, a scris Anamaria Prodan în dreptul fotografiei care a spart Instagramul.

Recent, supervedeta Ligii 1 a povestit în ce constă dieta minune pe care a urmat-o și la finalul căreia a reușit să slăbească 15 kilograme: „Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ghimbir, cu portocale, sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”.

