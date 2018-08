Ion Cristoiu, ANALIZĂ de ULTIM MOMENT despre „OMUL LUI TRUMP” trimis la BUCUREȘTI în PLIN SCNDAL Ce interese au SUA în ROMÂNIA?

În cadrul emisiunii „100 de minute” difuzată de Antena 3 marți seară, jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o analiză de ultim moment despre „omul lui Trump”, Devin Nunes, trimis la București, în plin scandal. Devin Nunes a avut o marți o întrevedere cu premierul Viorica Dăncilă la care a participat și ambasadorul SUA, Hans Klemm, împreună cu alți congresmeni americani.





Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, Viorica Dăncilă a purtat discuţii cu partenerii americani despre Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.

Ion Cristoiu a mai punctat: ”Este interesant. O anumită parte a presei a prezentat această întâlnire în mod tefelist. Omul din imagini, în Congresul SUA, răspunde de Serviciile Secrete. Din câte știu, - această informație nu este verificată - a fost invitat de directorul SRI, nu știu dacă s-a întâlnit ș cui Iohannis. Nu a avut legătură cu corupția. Vine din vizite ce au avut loc în state ce au făcut parte din fostul bloc comunist, care, la momentul actual, nu se mai află sub influența Rusiei ci a Turciei. Există mari probleme în relația militară dintre Turcia și America. În această relație, noi suntem planul B. Din acest punct de vedere, se poate explica și frâna pusă de Iohannis luni seară. Dacă ați observat, nu a dat un ultimatum. Trebuia să fie dur și să dea un ultimatum în legătură cu Carmen Dan și Ministerul de Interne.

„Vizita aceasta nu are legătură cu politica internă. Administrația Trump nu este preocupată de drepturile omului nici din altele țări. Vizita trebuie văzută din perspectiva faptului că Administrația Trump are un mare interes de stabilitate în țara noastră. Perocuparea Administrație SUA de a elimina dependența țărilor Europei de petrolul Rusiei. Pentru administrația Trump, nu are importanță nici corupția nici combaterea ei. Este vorba de răcirea relațiilor cu Turcia. Americanii au nevoie de planul B. România este capabilă să asigure logistica necesară”, a mai declarat Ion Cristoiu

„Astăzi a fost un eveniment foarte interesant. A intrat în dispozitiv domnul Caramitru. Este directorul TNB, care este subordonat Ministerului condus de „ciuma Rroșie”. Deja se consideră că jandarmii au comis abuzul. Cercetarea, în perioada următoare se focusează pe a găsi vinovatul la nivele superioare. Ei nu mai fac cercetare. Eu nu cred că piesa s-a terminat pentru că România este o afacere strict Europeană. Deja, astăzi, noi nu mai avem nici un instigator. Normal era să fie și o anchetă a instigatorilor. Liniștea asta este înșelătoare . Au investit prea mult în 10 august ca să se considere învinși. Către cine se îndreaptă. Ținta va fi Carmen Dan și Iohannis va interveni și va cere demisia”, a mai declarat jurnalistul Ion Cristoiu

