Ana Lesko, în mijlocul unui nou scandal monstru. „A fost cea mai scumpă gagică. I-am dat 500.0000 €”

Ana Lesko tună și fulgeră. Mai mult, spune Leo de la Strehaia, bărbatul ar fi investit în cântăreață nici mai mult nici mai puțin de 500.000 de euro. Însă povestea prezentată de Leo, dezmintită de altfel de Lesko, nu se oprește aici. Bărbatul spune că artista ar fi venit la pachet și cu verișoara ei.

La auzul acestor declarații cântăreața de peste Prut a început demersurile pentru a-l da în judecată pe Leo de la Strehaia. Ana Lesko a explicat că toate afirmațiile făcute de Leo de la Strehaia sunt de domeniul absurdului. Sunt niște bazaconi și inepții neadevărate, motiv pentru care îl ”invită” să le probeze și în fața judecătorilor.

În ultima perioadă Ana Lesko a fost extrem de prudentă cu viața personală pe care a ținut-o departe de lumina reflectoarelor. A pus accent pe cariera profesională. De o perioadă bună de timp, basarabeanca a dat uitării mondenitățile și camerele de filmat. A preferat să se ocupe de proiectele pe care le are și de educația lui Ayan.

Însă, acum cântăreața ”arde la propriu” din cauza lui Leo, dar asta nu pentru că ar fi un mare crai ci prin dezvăluirile pe care acesta le-a făcut. Bărbatul a povestit la un podcast că în urmă cu ceva timp ar fi trăit o poveste de dragoste cu Ana Lesko dar și cu verișoara ei. Iar povestea de dragoste a venit cu o notă de plată uriașă. De ordinul sutelor de mii de euro.

„Cea mai scumpă gagică pe care am plătit-o, dar a fost și a mea câteva luni. I-am dat aproape 500.000, serios. Nu pot să zic numele ei că poate e femeie măritată acum (…) Problema a fost că eu, din cauză că i-am dat banii ăia mulți, am luat-o și pe vară-sa care stătea în casă cu ea și îmi spunea toate detaliile. O luasem omul meu. Am băgat în ea (verișoara, n.r.) câteva zeci de mii. Nu se mai pune”, a spus Leo de la Strehaia în podcastul Fiță cu Adiță.