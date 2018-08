AMENINŢARE CU MOARTEA în PSD! Tensiunea escaladează. Război din ce în ce mai dur în politica românească

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, susține că se dorește ca alianța PSD-ALDE să nu guverneze în anul 2019. El a declarat că europarlamentarul PSD Dan Nica a fost amenințat cu moartea după ce a cerut înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind violențele din 10 august din Piața Victoriei.





„De ce aceasta disperare ca PSD-ALDE sa nu guverneze si in 2019, anul alegerilor pentru Parlamentul European si pentru Presedintia Romaniei?

Toate acestea sunt intrebari care solicita raspunsuri imediate, pentru ca, atat romanii cat si comunitatea internationala sa stie adevarul.

Ieri, si sustin cu tarie aceasta propunere, colegul nostru, europarlamentarul Dan Nica, a solicitat constituirea unei comisii parlamentare de ancheta pentru analizarea evenimentelor din 10 august. Pentru asta a fost amenintat cu moartea. Nu este singurul membru PSD care primeste astfel de amenintari si nu putem permite perpetuarea si accentuarea politicii iresponsabile de fracturare a societatii romanesti. De aceea aceasta comisie trebuie constituita de indata. Guvernele se schimba de catre majoritati parlamentare rezultate in urma votului democratic si nu prin violente puse la cale in strada”, a scris Fifor, duminică dimineața, pe pagina sa de FaceBook. Liderul social democrat mai spune că se încearcă prin toate mijloacele destabilizarea României. „In context, va reamintesc faptul ca, in luna iulie, la Bruxelles, a avut loc Summit-ul NATO, iar Romania a fost nominalizata ca stat care, prin vointa Parlamentului si a Guvernului, isi indeplineste toate obligatiile si conditionalitatile asumate in cadrul Aliantei NATO. Important de subliniat faptul ca doar 6 state indeplinesc alocarea de 2% din PIB pentru aparare.

Mai mult, Romania a fost evidentiata din nou, in cadrul Summit-ului, ca pol de stabilitate si, totodata, drept cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si in Balcanii de Vest. Cui foloseste, in aceste conditii, proiectarea iresponsabila a unei imagini de tara instabila, cuprinsa de haos, cu "flacari si sange" pe strazile Bucurestiului?”, a scris Fifor.

Ministrul Apărării se întreabă cui folosește ce s-a întâmplat în 10 august în Piața Victoriei din București și dă și un răspuns. „Începând cu 11 august, a fost declanșată o adevărată campanie de fake news, inclusiv în presa internațională. S-au folosit diverse declarații ale unor reprezentanți ai partidelor social-democrate europene pentru a construi argumentul că aceste partide condamnă autoritățile din România. În realitate, aceste poziții nu au fost si nu sunt unele oficiale”, susține Fifor.

