Alertă teroristă la Bruxelles. Evacuare de amploare

Poliția a închis o zonă vastă din apropierea Ambasadei Marii Britanii din Bruxelles, Belgia.

Departamentul de pompieri a raportat că a primit un telefon prin care cineva a semnalat că o bombă va exploda, informează libertatea.ro

Potrivit rapoartelor mass-media, poliția, pompierii și medicii sunt în prezent la fața locului.

Street in heart of Brussels EU quarter closed during bomb scare. Britain's embassy to the EU is on the street which has been cordened off. Staff not at liberty to comment. pic.twitter.com/DJnNTIbFYt — James Crisp (@JamesCrisp6) 19 martie 2019