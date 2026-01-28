Amendă uriașă dacă ai vechituri în garaj. Documentul de la RAR a devenit obligatoriu din 2026

Dacă deții în garaj sau în curte o mașină veche, non-euro sau cu o normă de poluare inferioară, pe care ai păstrat-o din motive sentimentale, pentru piese sau cu speranța că o vei restaura cândva, luna ianuarie 2026 aduce o schimbare legislativă care te vizează direct

Dacă deții în garaj sau în curte o mașină veche, non-euro sau cu o normă de poluare inferioară, pe care ai păstrat-o din motive sentimentale, pentru piese sau cu speranța că o vei restaura cândva, luna ianuarie 2026 aduce o schimbare legislativă care te vizează direct. Registrul Auto Român (RAR), în colaborare cu autoritățile fiscale, a implementat un nou sistem de monitorizare a parcului auto „pasiv”.

Marea problemă a anului 2026 este „Certificatul de Conservare și Integritate Tehnică”. Dacă până acum puteai lăsa o mașină neutilizată ani de zile fără să plătești decât un impozit modic, noile norme de mediu obligă proprietarii să demonstreze că „vechiturile” din garaj nu sunt, de fapt, deșeuri mascate care poluează solul cu uleiuri și lichide de frână scurse.

Începând cu acest an, proprietarii de mașini non-euro care nu mai au ITP valabil și nu sunt asigurate (RCA), dar figurează în continuare în baza de date a înmatriculărilor, sunt obligați să obțină o Notificare de Conservare de la RAR. Acest document atestă că vehiculul, deși nu circulă pe drumurile publice, este depozitat în condiții care nu periclitează mediul înconjurător.

Fără acest document, mașina este clasificată automat ca „vehicul scos din uz” (VSU) conform noilor directive verzi europene. Consecința? Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) poate aplica o suprataxă de poluare statică, iar Poliția Rutieră poate radia din oficiu numărul de înmatriculare, considerând vehiculul abandonat.

Mulți români păstrează mașini vechi doar pentru a nu pierde un număr de înmatriculare special sau cu rezonanță. În 2026, pentru a păstra numărul activ pe o mașină care nu circulă, trebuie să parcurgi procedura de Suspendare a Înmatriculării pentru Restaurare.

Documentul eliberat de RAR în urma unei inspecții vizuale la domiciliu (prin unitățile mobile RAR) confirmă că vehiculul are elementele de identificare intacte (serie șasiu, motor). Acest certificat de restaurare îți permite să păstrezi numărul de înmatriculare „blocat” pe acel vehicul pentru o perioadă de maximum 3 ani, timp în care ești scutit de suprataxa de mediu, dar te obligi să finalizezi reparațiile sau să predai ulterior plăcuțele.

Dacă folosești o mașină veche pe post de „donator de piese” și aceasta este parțial dezmembrată, riscurile în 2026 sunt uriașe. Garda de Mediu are acum acces la baza de date a mașinilor fără ITP de lungă durată.

În lipsa documentului de la RAR care să ateste că mașina este într-un proces de conservare autorizat, proprietarii riscă amenzile prevăzute de Legea privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, care pot depăși 5.000 de lei pentru persoanele fizice. Statul român forțează astfel proprietarii fie să repună mașinile în circulație (dacă starea tehnică permite), fie să le caseze prin programul Rabla 2026, pentru a scădea vârsta medie a parcului auto.

Dacă ai o „vechitură” în garaj și vrei să eviți problemele, trebuie să acționezi rapid:

Solicită vizita unei Unități Mobile RAR: Aceștia vor verifica dacă mașina are lichidele scurse și dacă seria de șasiu este lizibilă.

Obține „Avizul de staționare prelungită”: Acesta este documentul care te salvează de suprataxa de mediu.

Depune notificarea la DITL: Astfel, impozitul tău va rămâne cel standard, fără penalitățile aplicate vehiculelor considerate deșeuri.