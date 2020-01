Vlăduța Lupău ar fi avut, anul trecut, încă o relație sentimentală, cu nimeni altul decât Radu Maricuța, fostul iubit al Cruduței!

Totul ar fi luat amploare chiar în preajma sărbătorilor, când Radu Maricuța a postat, de altfel, pe contul de Instagram mai multe clipuri video în care i-a dat tag Vlăduței, notează cancan.ro.

Dedicații speciale însoțite de inimioare

În clipurile respective, se vede cum Radu Maricuța dă dedicații pe bandă rulantă pentru Vlăduța Lupău, însoțite de o ploaie de inimioare. Cel mai „șifonat” din toată situația ar fi ieșit, spun sursele noastre, portarul CFR-ului Adrian Rus, care ar fi aflat, într-un final, că Radu Maricuța ar fi avut o legătură cu femeia care i-a devenit soție în toamna anului trecut.

Vlăduța neagă. Armin nu prea…

Vlăduța a negat că ea și Armin ar fi avut o relație secretă și a susținut că l-a ajutat în carieră. „Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan.ro

„Sunt foarte dezamăgit de declarațiile Vlăduței. Eu pe ea, pe Vlăduța Lupău, am respectat-o și pot să spun că pentru mine a fost pe primul loc. Pe ea o puneam pe primul loc, era ea, iar pe alte locuri erau alte persoane. Nu mă așteptam să mă facă în halul ăsta. Într-adevăr, ne-am certat. De fapt, ea a fost certată cu mine, nu eu cu ea. Sufăr că nu mai colaborez cu ea, Vlăduța a dorit să încheiem pe partea muzicală orice legătură și aici s-a rupt totul.

Chiar dacă ne-am fi certat din motive personale, ea nu trebuia să facă circul ăsta, trebuia să ne continuăm pe partea muzicală evenimentele, nu să facă un circ, să sune la cei care au organizat evenimentele pe care trebuia să le onorăm și să le spună că eu nu mai am ce căuta acolo, că nu am de ce să cânt cu ea”, a fost riposta lui Armin Nicoară

