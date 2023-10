Dezvăluiri despre amanta lui Călin Donca. Ce i-a făcut fostului iubit milionar

Amanta lui Călin Donca, Beatrice, are un trecut tumultos și e cunoscută prin cercurile de afaceriști turci ca fiind o femeie ce umblă după bani. Relația ei cu Donca ar fi cunoscută chiar și de soția milionarului din Brașov, aflat acum în arest.

Ahmed Reyhan a povestit că a cunoscut-o pe Beatrice în noiembrie 2022 în clubul Loft din București. Amanta lui Donca e din Suceava, iar în martie 2023 a venit în București și a început o relație cu milionarul turc Ahmet Reyhan

Milionarul turc a relatat cum a fost în vacanță, în Turcia, menționând că partenera sa părea să fie interesată mai mult de bani. Ei doi s-au despărțit pentru prima dată în luna mai. Totul în urma unui comportament ciudat manifestat de ea la Loft, în timpul petrecerii de 1 Mai.

Au rămas separați timp de aproximativ o lună. Apoi un prieten comun, tot din Suceava, l-a informat că ea îi simțea lipsa și avea regret pentru despărțire. Ca urmare, s-au împăcat.

„Comportamentul ei nu-mi plăcea. Apoi ea tot încerca să mă caute pe mine, dar eu nu am mai vorbit cu ea foarte mult pentru că i-am zis că nu mă face fericit cu opulența din capul ei. Dacă observați în articolul pe care l-ați făcut dumneavoastră, îmbrăcămintea, cap coadă, era cumpărată de mine.

După aceea, eu trebuia să plec în Abu Dhabi, aveam o treabă, aveam masă în Loft la Black Party, dar n-am vrut să merg fiindcă aveam treabă în Abu Dhabi. N-am plecat și ea brusc nu-mi mai scria nimic. Din anturajul ăsta comun pe care-l avem, dacă n-am putut să plec în Abu Dhabi, am sunat și am anunțat că merg la masa mea din Loft. Pentru că, inițial, era masa mea la care a venit și domnul Donca. Eu nu eram și am aflat de la prieteni.

Totuși, încercând să vorbesc cu ea am fost în Suceava. Și ea îmi zicea că se înțelege bine cu Donca. Pe bune?! Zic «Acum ești cu un bărbat căsătorit, care are 5 copii și a dat declarații peste declarații că o iubește pe nevastă-sa și pe copii?» Și ea zicea că are afacere cu ei, nu știu ce”, a declarat Ahmet Reyhan.