Vedetă concediată de la TVR. Emisiunea i-a a fost scoasă din grila de programe: „S-au schimbat mai multe”

Emisiunea „Vorbește Corect”, moderată de Alina Sorescu, a fost scoasă din grila de programe a postului TVR 1. Decizia a fost luată de conducerea televiziunii publice, luându-i prin surprindere pe telespectatori și nu numai. De-a lungul anilor, Alina Sorescu a avut mai multe colaborări cu TVR și a moderat mai multe show-uri. Acum, potrivit spuselor artistei, este posibil să reia colaborarea în perioada Crăciunului cu echipa TVR, pentru o nouă emisiune.

„Emisiunea nu se mai face, acum s-au schimbat mai multe. La ei durează, trebuie aprobat orice. Posibil să am, însă, ceva de Crăciun. Eu am doar colaborări, acolo la TVR am crescut, mă știe toată lumea”, a explicat Alina Sorescu.

Artista a precizat că, indiferent care va fi situația chiar dacă va continua sau nu colaborarea cu TVR, nu duce lipsă de proiecte. Astfel, a spus ea, va avea o perioadă foarte încărcată cu spectacole și concerte.

„Voi face la Constanța spectacolul «Suflet de copil», pe data de 18 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor și mă pregătesc în același timp și pentru proiectele pentru Crăciun. E o perioadă foarte plină pentru mine din punct vedere profesional, mai ales că de câțiva ani încoace m-am dezvoltat pe mai multe planuri. Am școala mea de muzică pentru copii «Picii lu’ Soreasca»”. Am avut și multe concerte în ultima vreme”, a declarat Alina Sorescu, pentru PlayTech.

Alina Sorescu se laudă cu independența financiară

Artista a mai spus că ultimii ani a dezvoltat mai multe campanii de promovare pentru diferite produse ori servicii, iar acum a ajuns la o stabilitate financiară. Astfel că nu se poate plânge că renunțarea la colaborarea cu TVR îi va afecta sursele de venit.

„La școala mea, eu mă ocup de tot, inclusiv de ținutele copiilor. Mă ocup cap-coadă, de toată apariția și imaginea loc. Tot acum, filmez și un clip nou, cu picii. Nu am un număr fix, vin și copii noi, nu pot spune exact. Numărul lor e fluctuant, nu e relevant. Sunt cursuri extra-școlare, nu e obligatoriu.

Am totodată comunități mari pe Facebook și Instagram și am numeroase campanii de promovare de produse și servicii în care cred și pe care le recomand urmăritorilor mei. Iar ca artist câștig și din drepturi de autor”, a mai spus Alina Sorescu.