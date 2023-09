Alina Plugaru, de nerecunoscut. Starleta s-a făcut fată de casă

În 2000, Alina Plugaru a fost cea mai cunoscută actriță de filme pentru adulți din țară. Aceasta era dorită de toți bărbați, dar nu se simțea fericită în totalitate. Ea a decis să se retragă din industria filmelor XXX și să își deschidă propria afacere. Alina nu a mai fost activă nici pe rețelele de socializare până de curând.

În prezent, fosta actrița de filme pentru adulți deține un salon de masaj erotic. Ea a povestit că a investit enorm în această afacere și că este perfecționistă.

„Sunt o perfecționistă. Mereu vreau ca totul să iasă impecabil, să arate și să funcționeze fără cusur. Așa am reușit până acum să îmi țin business-ul în viață și la un nivel înalt pentru că întotdeauna clienții salonului să fie mulțumiți”, declara Alina Plugaru.

S-a schimbat radical

Recent, blondina a postat o nouă fotografie în mediul online. Se pare că Alina a renunțat la machiajul în culori stridente și la ținutele sexy. Fosta actrița de filme porno a început să se îmbrace ca o adevărată doamnă.

Ea a povestit că are și iubit, dar că nu își dorește să facă nuntă sau copii.

„Am un iubit de trei ani, sunt liniştită. Dar nu mă gândesc la o nuntă sau la un copil pentru că nu mă văd, momentan, mamă sau femeie măritată. Îmi este bine aşa cum sunt”, a spus Alina Plugaru, potrivit Cancan.

Alina Plugaru a avut o viață grea

Alina s-a născut în Vaslui, iar în urmă cu câțiva ani s-a mutat în București. La vârsta de 16 ani a început să lucreze ca dansatoare exotică. La doar 18 ani, ea a devenit actriță în filme pentru adulți. Aceasta a crescut alături de bunici, după ce mama ei a părăsit-o. La scurt timp a aflat că mai are încă șapte frați.

„E greu să nu ai mamă de la 7 ani. Nu cu mult timp în urmă, m-a sunat cineva şi mi-a spus că a murit. După atâţia ani, în care a fost departe şi nu a dat nici un semn. Nu am fost la înmormântare, pentru că vreau să mi-o amintesc aşa cum o ştiam eu când eram mică: o femeie frumoasă, blondă cu ochii albaştri şi slăbuţă. După moartea ei, am aflat că mai am încă şapte fraţi. Dar pentru mine fraţi sunt, în acest moment, doar prietenii mei apropiaţi”, declara Alina Plugaru.