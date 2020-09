În cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, pe care o prezintă Dan Capatos la Antena 1, Alin Oprea şi-a demontat fosta consoartă spunând că l-a înşelat cu nouă bărbaţi.

Nu sunt acuzaţii noi, dar acum, cunoscutul interpret a ameninţat că va prezenta absolut toate dovezile pe care le are despre infidelităţile Larisei.

Amintim că ei au divorţat după o căsnicie care a durat 22 de ani şi din care au rezultat doi copii.

Noua iubită nu este chiar nouă

Parcă pentru a o irita pe fosta nevastă, Alin Oprea a declarat că în prezent este foarte fericit alături de o femeie care i-a câştigat inima de mai multă vreme.

Relaţia ar fi început în urmă cu doi ani, când el şi Larisa răciseră legăturile, cu toate că în acte erau căsătoriţi.

Pentru relaţia amintită mai sus, Alin Oprea a fost acuzat de infidelitate, dar potrivit spuselor sale, situaţia a fost cu totul și cu totul alta.

„Mă bucur și o iubesc pe fata asta!”

Cel care a fondat Talisman alături de Tavi Colen a dezvăluit la Antena 1 că nu a minţit niciodată şi a fost mereu corect cu Larisa.

„Mi-am asumat-o! Am o relație şi mă bucur, și o iubesc pe fata asta! Să dea Dumnezeu să fie bine în continuare! Deci eu nu am mințit că nu am o relație.

Am și mă bucur! Hai să fim serioși. Nu ieși în presă și mă acuzi numai pe mine de infidelitate, când tu ai la rândul tău nouă infidelități?

Eu le voi demonstra pe toate”, a tunat Alin Oprea.

Ce spune despre infidelitatea lui?

Cu privire la atacurile Larisei, muzicianul n-are nici un dubiu când afirmă că toate săgețile îndreptate spre el fac parte dintr-un plan de răzbunare.

Fosta soție este cea care l-a pus la cale. „A început diversiunea de mulgere a banilor acum! Știa dintotdeauna de această relație, după cum ați observat”, a completat acesta.

Tavi Colen aruncă bomba

O reacţie cu privire la Alin Oprea şi Larisa a avut şi fostul coleg din trupa Talisman, Tavi Colen: „Este problema lor, este treaba lor (n.r. – cu privire la divorţ).

Sunt foarte mulţi ani de când nu am mai vorbit cu ei. În urmă cu 21 ani, cu Alin eram ca doi fraţi. Locuiam în aceeaşi vilă. Eu plăteam chiria.

Eu cumpărasem şi tot ce era în ea. El nu voia să cumpere nici măcar un pahar. Spunea că o să o facă când va fi la casa lui.

După un spectacol la Buzău, a cunoscut-o pe fata asta (n.r. – Larisa). Am crezut că este vorba despre un fan, şi atât. Numai că după o vreme m-am trezit cu ea în casă.

Şi n-a mai plecat. Ştiţi că acum câţiva ani a mai fost un scandal, când nu am mai vorbit cu Alin. Iar Larisa a afirmat atunci că mâncam la ei şi-mi spăla chiloţii.

A uitat să spună însă că oalele erau ale mele. La fel şi maşina de spălat în care îmi puneam chiloţii. Apoi a încercat să acapareze tot.

Să o facă pe managerul trupei. Mi-au furat şi numele, Talisman, pe care l-am dat eu într-o cameră de cămin studenţesc. Am martori.

Ei l-au înscris la OSIM pe numele lor. Atunci m-am enervat şi am pus trei condiţii ca să mai cântăm împreună:

să nu mai bea înainte de spectacole, să nu mai vină niciodată nevastă-sa la spectacolele noastre şi să-mi dea numele de Talisman înapoi.

Mi-a închis telefonul când i-am spus astea. De atunci nu ne-am mai vorbit”, a spus Tavi Colen în exclusivitate pentru retetesivedete.ro.