Alexandru Rafila nu-l mai vrea pe Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătăţii. „Punctul meu de vedere este legat de capacitatea de spitalizare şi asigurarea de condiţii pentru ca tragedii de la Piatra Neamţ şi Matei Balş să nu se mai întâmple.

Rafila nu-l mai vrea pe Voiculescu la Ministerul Sănătăţii

Cererea demisiei lui Vlad Voiculescu nu e un demers pompieristic. L-am rugat să ne spună 5 lucruri concrete pe care le-a făcut pentru în cele două luni de când a preluat mandatul. Printre acestea, cum a contribuit la încurajarea vaccinării?

Când iese şi spune că în şcoli, cadrele didactice nu reprezintă o prioritate pentru vaccinare, în condiţiile în care coodonatul campaniei de vaccinare a spus a altceva, cred că moţiunea de cenzură a colegilor mei a fost justificată”, a declarat Alexandru Rafila jurnaliştilor prezenţi la Parlament.

Amintim că Vlad Voiculescu a prezentat joi, în fața comisiilor de specialitate din Parlament, bugetul alocat Ministerului Sănătății. Bugetul Sănătății are doar 17,49 miliarde lei, cu aproape 11% mai puțin față de anul trecut, dar ministrul a susţinut că acesta este de fapt mai mare.

Ce buget va avea Ministerul Sănătăţii

„O parte din banii pentru CNAS, dincolo de contribuţiile noastre, ale tuturor, o parte din bani vin de la bugetul de stat. Şi banii de la bugetul de stat merg către CNAS prin Ministerul Sănătăţii. Avem un buget care este un plan pentru curățenie, digitalizare, reformă și investiții.

Dacă scădem această sumă din suma totală, suma totală fiind de aproximativ 17,5 miliarde, dacă scădem această sumă, care anul acesta este prevăzută şi este prevăzută pentru că bugetul este prevăzut la 6 miliarde, atunci rămânem cu undeva la 11 miliarde şi jumătate.

Aceasta este suma pe care o are disponibilă Ministerul Sănătăţii în acest an. Vorbim despre creditare bugetare, adică bani pe care îi vom avea la dispoziţie pentru plăţi în acest an. Dincolo de această sumă, o sumă mai mare este disponibilă pentru credite de angajament, adică contracte pe care le putem angaja, plăţi pe care le putem angaja.

Este un plan şi planul acesta prevede cum spun, suma de 11 miliarde şi jumătate… Adică o sumă un pic mai mare decât în bugetul de anul trecut

Vechile probleme se văd din nou în Sănătate

Sunt probleme vechi care se văd acum în spitale, în incendii, în infrastructură veche, infrastructură în care nu a fost investit cu cap. Vedem de asemenea că structuri de personal din spitale de exemplu sunt gândite prost.

Vedem că lipsesc structurile de pompieri, de exemplu. Vedem că în multe locuri nu sunt respectate. S-a vorbit mult despre rapoarte de control, dar nu ajunge să facem controale. Controalele ne ajută să vedem adevărul. Dar adevărul puteam să îl vedem de mult dacă ne uităm în rapoartele IGSU din ultimii ani.

Şi există un raport anual al IGSU… Vedem că problemele, apropo de pericolul de incendiu în spitale… Situaţia nu este deloc nouă şi în fiecare an au fost semnalate aceleaşi probleme. Este nevoie să facem curăţenie şi să oprim risipa.

Risipa la nivelul Ministerului Sănătăţii, dacă vreţi, la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Risipă la nivelul fiecărei instituţii din acest domeniu. Sunt instituţii unde personalul este foarte numeros, dar digitalizarea este încă o limbă foarte străină.

Din păcate, și în Sănătate, ca în alte domenii, proiectele nu au fost bine pregătite. Singurele proiecte mari sunt spitalele regionale unde, din fericire, în 2016 a fost contractat un acord cu Banca de Investiții.

Mulțumită domnului Tătaru, am făcut oarecare progrese anul trecut cu aceste spitale. Mi-ar fi plăcut să vin să spun că anul ăsta o să investim câteva miliarde în spitale noi. Nu putem face asta pentru că nu avem proiectele pregătite.”