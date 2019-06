Acuzațiile USR, demontate de ministrul Finanțelor. Teodorovici exclude reducerile de personal și salarii din ministere

Fostul ministru tehnocrat al Culturii, Vlad Alexandrescu, senator al USR, acuză, prin intermediul unui document oficial postat pe Facebook, că ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a trimis tuturor instituțiilor publice din țară o notificare prin care cere „reducerea numărului de angajați și/sau reducerea cuantumului unor drepturi salariale”. L-a rându-i, Eugen Teodorovici confirmă circulara amintită, dar insistă că e vorba, în general, despre „eficientizări ale bugetelor instituțiilor publice.





Aș vrea să dau un răspuns, mai ales celor care încearcă să insinueze sau celor care vor să ia mai mulți bani de la stat. Cred că orice familie, orice om încearcă să-și stabilească cheltuielile într-o logică normală. Chiar dacă ai bani și poți să faci o eficientizare a cheltuielilor pe care le ai de făcut, atunci trebuie să o faci. Ce face Ministerul Finanțelor, am spus clar că sunt date niște limite până la final de an. Fiecare minister în parte, orice agenție publică, trebuie să facă o analiză și, dacă sunt astfel de cheltiueli, să și le adapteze în mod corespunzător. Nu înseamnă că această solicitare s-a făcut pentru că până la final de an nu există și contestații”, a precizat Teodorovici, luni după-amiaza, după întâlnirea tensionată cu primarii sectoarelor.

„Nu se va face nicio reducere de personal”

De asemenea, Teodorovici a insistat că sunt excluse reducerile de personal. „Până la final de an sunt și bani pentru ce ne-am angajat că avem de făcut, atât în investiții, cât și alte cheltuieli legate de viitorul românilor, pensii sau salarii, dar repet, dacă totuși o cheltuială publică poate fi ajustată într-un mod logic, de ce să nu se facă? Nu se va face nicio reducere de personal. Nu există așa ceva! Nu știu de unde ați scos acest lucru!”, a mai spus Teodorovici.

„Deficite bugetare galopante?”

În pofida explicațiilor ministrului PSD, senatorul Vlad Alexandrescu își menține acuzațiile. „Guvernul PSD-ALDE pregătește concedieri și tăierea salariilor din sectorul public. Măsurile fiscale și economice inconștiente adoptate de către guvernarea PSD-ALDE în ultimii doi ani, sub oblăduirea infractorilor Liviu Dragnea și Darius Vâlcov, au creat o criză bugetară majoră. Cheltuielile sunt în creștere, iar veniturile nu reușesc să țină pasul (...) În fața unei astfel de crize, Orlando Teodorovici a trimis tuturor instituțiilor publice din țară, inclusiv instituțiilor de cultură și a institutelor de cercetare, o notificare prin care cere, în mod expres, .

Practic, instituțiile publice, inclusiv teatre, spitale, școli și centre de cercetare, sunt avertizate de Orlando Teodorovici că trebuie să impună o austeritate cruntă, totul pentru ca bugetul fantasmagoric adoptat în primăvară, cu o întârziere de aproape jumătate de an, să nu ducă la deficite bugetare galopante”, a scris Alexandrescu, pe Facebook.

