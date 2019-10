Două românce din Italia au susținut că ar fi văzut-o pe Alexandra, în Napoli. Mai mult, acestea ar fi și vorbit cu ea. După ce o echipă a emisiunii „Acces Direct” a plecat în căutarea adevărului, cele două românce, stabilite în Napoli au dat înapoi.

„Fostul meu soţ m-a ameninţat că mă omoară, de eu vin să vorbesc de Alexandra. Mie mi-e frică şi nu mai vin. Am doi copii de crescut. Actualul meu concubin nu e acasă. Vineri seara se întoarce, iar eu stau singură. Mă poate omorî oricând. Ăsta e violent, fostul meu soţ de origine albaneză” , a declarat proprietara unui bar din Napoli, Italia, care inițial spunea că Alexandra a venit la ea și i-a cerut ajutorul.

Conform mărturiilor oferite, Alexandra Măceșanu a fost snopită în bătaie chiar la începutul lunii septembrie. Persoanele care ar fi bătut-o pe Alexandra sunt două prostituate. Singurul lucru pe care l-ar avea cele trei în comun este proxenetul albanez.

Se crede că Alexandra este ținută ostatecă într-o clădire complet părăsită. „Este o locaţie complet părăsită, n-am putut să intrăm. Sau am încercat să intrăm pe acolo, prin gardul din spatele meu. Informaţia pe care noi am avut-o este că Alexandra sau fata care are semnalmentele Alexandrei ar fi ţinută în această locaţie părăsită. Nu ştim cât de mult se întinde în spate, nu ştim exact ce este dincolo de acest zid.

Am putut zări aşa, o serie de construcţii, nu este o singură casă, este un ansamblu de case, probabil, toate părăsite, unde da, unor traficanţi de persoane le-ar fi foarte uşor să sechestreze, să ţină ascunse nişte fete pentru că nu cred că îndrăzneşte cineva să intre în grozăviile astea fie zi, fie noapte. Repet, în spatele acestor ziduri nu ştim ce se află. Am reuşit doar să văd alte şi alte construcţii, probabil că este o curte foarte mare, are peste 500 de metri, din ce am putut noi estima.

În acest moment, persoana pe care aţi văzut-o în imaginile difuzate de noi mai devreme, ar putea să fie ascunsă în spatele acestor ziduri. Cred că singurul lucru pe care-l putem face este să mergem la carabinieri, să-i anunţăm, să le oferim toate informaţiile pe care le avem şi cu ajutorul lor să sperăm că putem intra aici sau măcar ei să intre şi să verifice această informaţie”, au afirmat jurnaliștii plecați în Cizmă, în căutarea Alexandrei, scrie Antena1.

