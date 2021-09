Alex Bodi a recunoscut ce i-a făcut Biancăi Drăgușanu. „Ce înseamnă să fii mafiot?”

Alex Bodi, în vârstă de 38 de ani, s-a făcut remarcat în lumea showbiz-ului românesc după ce a început o frumoasă relație cu Bianca Drăgușanu. După despărţirea de vedetă, acesta s-a afișat la brațul unor alte dive din televiziune.

Fanii cuplului s-au împărțit în două tabere, o parte țineau cu blondina, iar o parte spuneau că sigur nu afaceristul a fost de vină pentru despărțire.

Alex Bodi a bătut -o crunt pe divă

Unul dintre cele mai controversate episoade îl are în prim-plan pe afacerist, dar şi pe fosta sa soţie Bianca Drăguşanu. În urmă cu câteva luni, un filmuleț a apărut pe internet în care fosta prezentatoare era leșinată pe jos. Internauții au început să își pună semne de întrebare, iar apropiații Biancăi au declarat că fostul soț a snopit-o în bătaie.

Blondina a declarat de mai multe ori la televizor că a fost bătută de Alex Bodi, iar după o ceartă mai dură, aceasta a publicat toate pozele în care era plină de vânătăi.

„Eu am luat bătaie, în acele poze se vede clar. Există un dosar pentru care cine m-a lovit vă plăti. Există persoane și dovezi. Eu pot arăta mesajele cu dublu sens, pe care mi le trimite și acum. Am făcut publice pozele pentru că el a dat acea poză. Doar cu el am vorbit pe Facetime atunci. Fostul meu soț, în timp ce iubita lui face clătite, fuge în spatele casei ca un șoricel să mă sune și să mă certe. Nu se face așa ceva. Bătăile pe care le-am luat au fost timp de doi ani în mod repetat. Pentru asta există lege.”, a zis Bianca, la Xtra Night Show.

Afaceristul spune de ce a bătut -o

Alex Bodi a acceptat să vină în emisiunea ’40 de întrebări cu Denise Rifai’ de duminica aceasta. Omul de afaceri povestește cu sinceritate lucruri neștiute din viața lui și răspunde la întrebările despre fosta soție.

„De ce ați bătut-o pe Bianca Drăgușanu?”/„Cum se numește bărbatul care lovește o femeie?”/„V-ați obligat fosta soție să se prostitueze?”, „Ați regretat că v-ați lăsat părinții fără casă?”/ „Este afacerea cu criptomonede cel mai mare tun?”/„Sunteți zgârcit sau răzbunător?”/ „Ce înseamnă să fii mafiot?”, sunt unele dintre întrebările puse de Denise Rifai pentru Alex Bodi.

Prezentatoarea Denise Rifai i-a pus o întrebare incomodă prin care voia să descopere de ce a bătut-o pe Bianca. „Pentru că ea m-a lovit prima.”, a zis acesta într-un promo pentru show.

Oana Marica, noua cucerice a lui Bodi?

Oana Marica și Alex Bodi se postează din ce în ce mai des împreună pe rețelele de socializare. Aceștia nu au declarat oficial că sunt împreună, dar pozele îi dau de gol.