În acest Top veți citi declarații ale celor mai importanți antreprenori din țara noastră și veți afla ingredientele lor pentru constituirea unor companii de succes.

Plecând de la ideea că trebuie să distrugem miturile legate de milionarii români, am descoperit

că nu vorbim doar despre persoane și cifre, ci avem în față povești ce pot inspira tinerii antreprenori,

dar și persoane care își doresc constant creștere profesională. Fiecare avere are povestea sa, iar

fiecare milionar de la noi din top poate fi un etalon când vine vorba despre business sau competiție.

”Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români” este disponibil, începând de astăzi, la punctele de difuzare a

presei sau poate fi comandat pe www.agoramag.ro .

Pentru a realiza ”Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români”, am corelat date de la instituțiile

publice, Registrul Comerțului sau Ministerul Finanțelor, date care ne-au arătat dimensiunile cifrelor de

afaceri, a profiturilor sau a numărului de angajați. Pe lângă acestea, ne-am documentat despre

oamenii din spatele averilor și am încercat să vedem cum au început să clădească imperiile pe care

astăzi le dețin. Datele pe care le-am obținut de la Oficiul Național al Registrului Comerțului au arătat

că milionarii români sunt acționari la peste 2500 de companii.

În ”Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români” sunt prezenți oameni de afaceri din fiecare

regiune administrativă a țării, aceștia având o avere însumată de 29,5 miliarde de euro, în creștere cu

5% față de anul precedent. Topul este realizat cu datele exacte ale companiilor pentru anul 2019, iar

cu o parte dintre cei 300 milionari am intrat în contact pentru a vedea și cum a fost anul 2020 pentru

business-urile lor.

Dacă în celelalte topuri pe care le-am lansat am folosit criterii ce permiteau clasificarea

companiilor, managerilor sau oamenilor de afaceri în diverse categorii, în „Capital Top 300 Cei Mai

Bogați Români”, cel mai important criteriu tehnic este averea.

Astfel, primul loc nu se schimbă față de ediția de anul trecut, frații Adrian și Dragoș Pavăl,

proprietarii companiei Dedeman, rămânând cei mai bogați oameni de afaceri din România.

În ceea ce privește clasificarea milionarilor în funcție de regiunile teritorial-administrative, am

descoperit că harta acestora arată diferit față de cea de anul anterior. Una dintre schimbările

principale este aceea că există mai mulți milionari în afara zonei București-Ilfov. În zona capitalei

există 100 de milionari, aceștia având o avere totală de 12,1 miliarde de euro, Bucureștiul fiind

devansat la această statistică de regiunea Nord-Est, reședința miliardarilor români Adrian și Dragoș

Pavăl care au ridicat media la peste 160 de milioane de euro!

În premieră, pentru revista CAPITAL, au oferit declarații zeci de milionari români, printre care:

Dragoș Dobrescu, propietarul Monolit; familia Apreutese, propietara celei mai mari companii de

transpoturi Internațional Alexander; Mircea Oltean patronul IRUM; Valer Blidar care deține compania

Astra Vagoane Călători, cel mai mare producător de vagoane de cale ferată și tramvaie din România;

familia Covaciu, fondatorii Ipec sau Horațiu Țepeș, tânărul antreprenor ce a înființat afacerea de zeci

de milioane de euro, Bilka!

Toate aceste declarații, dar si multe alte povești despre oamenii din spatele celor mai mari

companii din România, pot fi citite pe larg începând de astăzi, 18 decembrie, în revista ”Capital Top

300 Cei Mai Bogați Români”, disponibilă la toate punctele de difuzare a presei și online pe

www.agoramag.ro .