Alertă roșie. Un cutremur de 7,2 pe scara Richter a lovit Haiti. Țipete, haos, clădiri prăbușite, morți şi răniţi. FOTO

Jerry Chandler, directorul pentru protecția civilă din Haiti, a declarat: „Pot confirma că există decese, dar nu am încă un bilanț exact. Încă colectăm informații”. De asemenea US Geological Survey (USGS) a estimat că sunt „mii de decese” și „zeci de mii de răniți în comunitățile montane sărace”.

Filmările de la fața locului arătată clădiri dărâmate din orașul Jeremie, la aproximativ 125 mile vest de capitala Port-au-Prince, cu grămezi de moloz pe străzi.

Cutremurul a fost puțin mai puternic decât cutremurul devastator din 2010, care a ucis peste 300.000 de oameni, potrivit guvernului de atunci.

O replică de 6,6 s-a produs la aproximativ 20 de minute după cutremur. Cutremurul a avut loc cu puțin înainte de ora 8.30, ora locală, și a fost resimțit în Caraibe.

Agenția de protecție civilă din Haiti a declarat că locuințele s-au prăbușit și că există temeri de decese multe. Naomi Verneus, o tânără de 34 de ani, rezidentă în Port-au-Prince, a declarat că a fost trezită de cutremur deoare patul îi tremura.

Dna Verneus a spus: „M-am trezit și nu am avut timp să-mi pun pantofii. Am trăit cutremurul din 2010 și tot ce am putut face a fost să fug. Mi-am amintit mai târziu de cei doi copii ai mei și de mama mea încă erau înăuntru. Vecina mea a intrat și le-a spus să iasă. Am fugit în stradă”.

Nu sunt de așteptat valuri tsunami periculoase

Primele rapoarte au indicat că cutremurul a avut o magnitudine preliminară de 7,0, dar acum s-a raportat de 7,2 și a avut loc la aproximativ 60 de mile vest de capitală.

Adâncimea cutremurului este estimată la aproximativ șase mile. Nu sunt de așteptat valuri tsunami periculoase ca urmare a tremurului. Potrivit seismologilor, pot apărea fluctuații minore de undă de până la 30cm.

Seismul ar fi fost resimțit peste tot în Haiti, Jamaica și Republica Dominicană, informează Express.