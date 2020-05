In timp ce guvernul liberal e in plină lupta cu pandemia de COVID, PSD și aliații de conjunctura au dat un nou raport favorabil in Comisia juridică, cea de raport, pentru controversatul proiect de lege privind aministierea evazioniștilor, scrie deputatul Florin Roman. .

Potrivit liderului de grup al deputaților PNL, ”proiectul, care merge acum la votul final, propune ca pentru faptele de evaziune până intr-un anumit cuantum (50.000 euro) să se aplice amendă sau (100.000 euro) pentru a înceta procesul penal dacă este plătit prejudiciul plus 20%, din totalul acestuia, până la primul termen de judecată”.

Mai pe românește spus, hoțul neprins e negustor cinstit, iar dacă ești prins ca faci evaziune fiscală, nu mai săvârșești nici o fapta penală, atât timp cât dai înapoi, statului, ceea ce trebuia sa achiți. Proiectul PSD a fost declarat neconstitutional de CCR, însă el a fost readus in parlament, la vot final, cu doar câteva modificări neesențiale, precizează Florin Roman.

El avertizează că ”în cazul in care acest proiect de lege al PSD, un fel de Ordonanța 13 pentru amnistierea evazioniștilor, va trece pe Camera Deputatilor, PNL va apela la toate pârghiile constituționale pentru ca o asemenea lege sa nu între niciodată in vigoare”.

”PSD condus de Liviu Dragnea este același in parlament, chiar dacă între timp este condus interimar de un alt presedinte. Iar scăparea celor certați cu legea, rămâne principala preocupare a celor de la PSD, chiar in vremuri dificile, in care guvernul duce o grea bătălie, împotriva pandemiei de COVID, încheie deputatul PNL, Florin Roman.