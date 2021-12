Alertă mondială! Prima țară din lume care dispare de pe față Pământului. Drama oamenilor este de nedescris. FOTO

Insulele Tuvalu, împrăștiate pe 500.000 de mile pătrate în oceanul ecuatorial, la jumătatea distanței dintre Hawaii și Australia, par atât de slabe și sunt atât de joase, la nu mai mult de 15 picioare deasupra nivelului mării, încât este ușor să vizualizați valurile care le acoperă.

Pentru locuitorii a zeci de state insulare este o adevărată frică să trăiască așa. Creșterea nivelului mării din cauza schimbărilor climatice provoacă deja pierderi de teren și o lipsă de apă potabilă pe aceste insule.

Va dispărea Tuvalu sub mare?

Această națiune se pregătește, din punct de vedere legal, pentru cel mai rău caz: scufundarea totală a teritoriului său. Ministrul Justiției, Comunicațiilor și Afacerilor Externe din Tuvalu, Simon Kofe, a transmis un mesaj dramatic la COP26, recentul summit privind schimbările climatice de la Glasgow, Scoția: „Ne scufundăm, dar pericolul nu este doar la noi”. Drama cu care se confruntă Tuvalu astăzi este un efect al impactului grav al schimbărilor climatice care va lovi din ce în ce mai mult, în moduri diferite, diverse alte ţări din lume.

O altă problemă importantă este lipsa apei potabile. Oamenii au început să bea apă de ploaie. Apa oceanului se infiltrează sub pământ în anumite zone și acest lucru afectează stratul acvifer. Pătrunderea apei saline a făcut, de asemenea, terenurile agricole inutile. În prezent, guvernul taiwanez finanțează și gestionează un proiect-pilot de producere a alimentelor în condiții controlate în Tuvalu. Executivul de acolo a trebuit să importe nu doar alimente, ci și sol sau îngrășământ.

O nouă Atlantida? Poate…

Dar nu toți oamenii de știință sunt de acord că viitorul Tuvalu este sub apă. Unii critici i-au catalogat pe liderii insulelor drept oportuniști care caută ajutoare străine și recunoaștere specială pentru potențialii „refugiați de mediu” care, spun ei, exploatează criza pentru a intra în Noua Zeelandă și Australia. Alții chiar au spus că oamenii și organizațiile care simpatizează cu Tuvalu sunt „eco-imperialişti” intenționați să-și impună opiniile alarmiste asupra mediului în restul lumii.

„Toată lumea vine cu o poveste”, spune Ursula Kaly, ecologist australian și fost consilier de mediu în Tuvalu. „Au fost hotărâte dinainte.” După ce am vizitat Tuvalu, am analizat dovezile științifice și am vorbit cu experți în climă și alți oameni de știință, am înțeles că națiunea și cei aproape 10.000 de oameni ai săi sunt într-adevăr în dificultate și ar putea chiar să fie condamnați. Dar creșterea mărilor este doar o parte a problemei, scrie smithsonianmag.