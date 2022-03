Alertă în Guvern! Cristian Vasilcoiu este urmărit „în mod agresiv”. Secretarul de stat a fost „însoțit” până la ușa casei sale. FOTO

Cristian Vasilcoiu a mai spus în relatarea sa de pe social media că în momentul în care l-a amenințat că sună la 112, individul s-a speriat și a plecat pe scări, povestește secretarul de stat, după cum se poate remarca şi din imaginile de mai jos.

Cristian Vasilcoiu: M-a urmărit acest domn în mod agresiv în jurul orei 22:00

Acum 24 de ore a existat o situație. Am informat aseară toate instituțiile și persoanele cu atribuții în domeniu. A trecut o zi degeaba. Cum nu am primit niciun răspuns, redau mesajul transmis și pozele, a scris secretarul de stat pe contul său de Facebook.

Şi continuă: M-a urmărit acest domn în mod agresiv în jurul orei 22.00 (joi, 24 martie), s-a dat jos dintr-o mașină aflată în spatele taxiului care m-a lăsat la bloc, a prins ușa deschisă după mine, a intrat în lift, când l-am întrebat la ce etaj merge a zis că la același ca și mine, i-a sunat telefonul, am prins doar ceva de gen “o să sun eu la inspectorat după, nu pot face acum raport provizoriu”, am ajuns la mine la ușă, am deschis ușa, a închis telefonul și m-a întrebat dacă îi pot spune câți copii locuiesc în bloc.

I-am spus că sun la 112, se uită peste mine în casă și vedea în bucătărie unde erau soția și fiicele mele. Când am zis de 112 s-a speriat și a plecat, pe scări, de la etajul 10, unde stau. Am văzut întâmplător numărul mașinii (pe drum și că defect profesional de ziarist), dar nu l-am reținut integral, SUV negru, ceva cu SMT.

P.S.: În ultima campanie mi-a pus la Craiova un interlop cuțitul la gât. Am stat toată noaptea să dau declarații, să scriu plângeri, i-am scris și numele în plângere, am avut și martor, nici până azi nu l-au întrebat de vorbă. Am și scris atunci. Eu la 112 nu mai sun de atunci, că pierd vremea degeaba!

Revenind, eu sunt nimeni de nicăieri, dar sunt curios ce vor face instituțiile abilitate în caz de, Doamne ferește, situații mai grave, cu demnitari importanți! Că doar există un conflict la graniță!

AH, ÎN CAZ CĂ NU VĂ PRINDEȚI, încă, o să vrea să mă demită pe mine! Ceea ce mă lăsă rece, că tot Vasilcoiu mă cheamă, așa cum am scris în status-ul anterior!”,, este relatarea secretarului de stat pe care a făcut pe contul personal de Facebook.