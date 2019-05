Alegeri europarlamentare 2019. Mesajul lui Ludovic Orab: „Am votat astăzi ca să fiu sigur că România nu va mai fi condusă de hoți”

Alegeri europarlamentare 2019. Românii cu drept de vot îşi exprimă opțiunile pentru candidaţii intraţi în cursa pentru un mandat de parlamentare european, dar pentru referendumul pe Justiție, inițiat de președintele Klaus Iohannis. Secţiile de votare au fost deschise la ora 7:00, iar până la ora 9:00 au votat 512.911 de cetățeni în România și 14.166 în diaspora.





UPDATE 6: Preşedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat că a votat, duminică, pentru o reprezentare mai mare a comunităţii maghiare în Parlamentul European şi împotriva naţionalismului.

UPDATE 5: La moemtul transmiterii acestei știri, președintele PNL, Ludovic Oban a votat. „Mi-am exercitat dreptul constitușional la vot atât la referendum, cât și la alegerile pentru parlamentul europaean. Am votat pentru a fi sigur că România va fi condusă de oameni cinstiși, nu de hoți. Am votat pentru a fi sigur că România va rămâne un stat European, că va fi apreciată în parlamentul European. Votul este cea mai puternică armă pe care o are un cetățean. Sunt sigur că românii nu se vor lasa manipulați. Am convingerea că referendumul va trece”.

UPDATE 4: Fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi și fostul premier Dacian Cioloș s-au prezentat duminică dimineață la vot. Fosta șefă DNA a votat în București, iar Dacian Cioloș a votat la Sălaj.

„De când am împlinit 18 ani, de fiecare dată am venit să votez. Am venit să votez pentru justiție și pentru cinste”, a spus Kovesi, pentru Digi24.

UPDATE 3: La nivel național au votat la europarlamentare, de la deschiderea secțiilor de vot la 07.00 și până la ora 08.00 un număr total de 254.024 de alegători. Până la această oră, prezența la nivel național este de 1,39%.

În Diaspora au votat în total alți 3.564 de alegători, cei mai mulți în R.Moldova, Australia, Noua Zeelanda si China.

În schimb, la referendumul convocat de președintele Iohannis, au un număr total de 227.040 de alegători. Prezența la nivel național este de 1,24%

În Diaspora au votat alți 3.893 de alegători.

UPDATE 2: Primarul din Iași, Mihai Chirica, a votat încă de la primele ore ale dimineții. Ulterior, el a făcut și o scurtă declarație:

„Să fie într-un ceas bun, într-o zi de duminică. Am vrut să arăt prin faptul că m-am prezentat la deschiderea secțiilor de votare că trebuie să ne trezim mai devreme. De 30 de ani stăm și așteptăm să facă alții munca pentru noi. Fiecare cetățean din România trebuie să-și asume votul. Invităm pe toată lumea să iasă la vot, să voteze responsabil, să gândească înainte să pună această ștampilă care le decide viitorul și să ne gândim cu toții la un viitor mai bun”.

UPDATE: Secțiile de votare s-au deschis. Vezi AICI secția unde poți vota. Aproape 19.000.000 de alegători sunt aşteptaţi la vot, procesul electoral urmând să se desfăşoare până la ora 21,00. Pentru cele două scrutine au fost organizate 18.730 de secţii de votare pe teritoriul naţional, în străinătate cetăţenii români putând să voteze în 441 de secţii.

Duminică votează majoritatea ţărilor membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia.

Parlamentul European va publica primele estimări naţionale începând cu ora 18:00 (19:00 ora României), iar prima estimare a componenţei noului Parlament după ora 20:15 (21:15 ora României), în funcţie de informaţiile naţionale disponibile.

Primele estimări care vor include şi rezultate oficiale provizorii la nivel european sunt aşteptate în jurul orei 21:15 GMT (0:15 ora României), urmând să fie actualizate pe măsură ce rezultatele vor fi transmise de autorităţile naţionale.

Ce s-a întâmplat la ALEGERILE EUROPARLAMENTARE, încă de la primele ore ale dimineții! Ce au făcut sute de mii de români

