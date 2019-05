Alegeri europarlamentare 2019. Câte milioane de români s-au prezentat la vot până la 13:00 şi în ce sector al Capitalei a fost cel mai ridicat procentaj? Update

Alegeri europarlamentare 2019. Românii cu drept de vot îşi exprimă opțiunile pentru candidaţii intraţi în cursa pentru un mandat de parlamentar european, dar şi pentru referendumul pe Justiție, inițiat de președintele Klaus Iohannis. Secţiile de votare au fost deschise la ora 7:00 şi vor fi închise la ora 21:00.





Update 17: Prezenţa la urne pe ţară la alegerile europarlamentare a fost până la ora 13:00 de 20%, potrivit datelor Biroului Electoral Central. În mediul urban au votat 2.156.745 de alegători şi în mediul rural 1.466.533.

Conform BEC, în Bucureşti au votat 20,96% dintre cetăţeni. În Sectorul 1 au votat 24,40%, în Sectorul 2 - 21,30%, în Sectorul 3 - 18,31%, în Sectorul 4 - 21,42%, în Sectorul 5 - 19,34%, iar în Sectorul 6 - 22,78%.

Update 16: Imagini cu români aşteptând să voteze la Brighton (Anglia)

Update 15: La ora 12:00, prezența la vot a fost 15,06% la alegerile europarlamentare și 12,16% la referendumul pentru Justiţie (n.r. - pragul de validare este de 30%). Numărul celor ieşiţi la vot a fost mai mare decât cel de la alegerile parlamentare din 2016, când la aceeaşi oră se înregistra o prezență de 12,4%. Totuşi, subliniem faptul că la ora prânzului, prezenţa la vot este mai mică decât la cea de la ultimele alegeri locale (16,5%), când prezența finală a fost de 48,43%.

Update 14: Conform datelor de la Biroul Electoral Central, până la ora 11:10 au votat 1.799.565 de alegători, dintre cei 18.267.732, adică 11,23% din electorat.

Update 13: Imagini de la secţia de votare la care s-a prezentat şi Klaus Iohannis

Update 12: De la deschiderea secțiilor până la ora 11:00, pentru alegerile europarlamentare au votat 1,920,450 de alegători, prezenţa la nivel național fiind 10,37%.. La referendumul național, prezența este de 8,43%

Update 11: Președintele Klaus Iohannis a votat la ora 10:15, la liceul Jean Monet din Capitală. Președintele a sosit singur la secția de vot. „Haideți la vot. Este o zi importantă. O spun tuturor românilor, veniți la vot”, adeclarat Klaus Iohannis.

„Veniți la vot, dragi români. Astăzi, puterea politică este la voi. Merită, chiar merită să votați. Astăzi decideți pentru următoarele luni, ani. Astăzi este începutul unui ciclu de alegeri. Am votat și în campania electorală am avut mai multe inițiative de mobiliare. Țin să mulțumesc tuturor celor care au inițiat campanii; cetățeni, firme, companii privitate. Veniți la vot. Nu lăsați pe alții să decidă pentru voi.

Udpate 10: Rareș Bogdan, locul 1 pe lista PNL pentru Parlamentul European, a votat în urmă cu puțin timp. „Mă deranjează foarte mult cum merg lucrurile în România și am votat pentru a schimba acest lucru. România este a oamenilor cinstiți. Am votat pentru o România europeană care trebuie să rămână unde îi e locul, o România care nu e dominată de hoție și corupție. Sunt convins că românii au înțeles că doar cei care votează contează. Am văzut cu îngrijorare ce se întâmplă la secțiile din diaspora, unde sunt cozi foarte mari și procesul de vot întârzie. Sper să nu se repete situația de acum patru ani și jumătate când românii nu au putut să voteze”, a declarat Rareș Bogdan, la ieșirea din secția de votare.

Update 8: Şi primarul Timişoarei, Nicolae Robu, s-a prezentat la vot, la ora 9.00, la Școala nr. 30 din oraşul de pe malul Begăi, conform debanat.ro. „Am votat pentru cea mai bună reprezentare a României, a intereselor României și poporului român în Parlamentul European. La referendum am votat pentru ca în România lucrurile în justiție să fie așezate așa cum este normal într-o țară civilizată, în ideea de dreptate, de adevăr, de corectitudine în tot ce se întâmplă și evident asta presupunând independența justiției, respectarea tuturor normelor statului de drept. Desigur avem cu toții sondaje, dar astăzi nu avem decât să așteptăm rezultatele oficiale."

Update 7: La Birmingham (Anglia), românii stau la coadă pentru a vota.

