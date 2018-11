Alec Baldwin i-a „mutat” maxilarul unui bărbat care a ocupat LOCUL de PARCARE

Actorul Alec Baldwin, care a câștigat un premiu Emmy pentru batjocorirea președintelui Trump în emisiunea Saturday Night Live, a fost arestat astăzi, în fața cădirii unde are locuinţa din Manhattan, după ce a intrat într-o dispută pentru un loc de parcare, titrează The New York Times.





