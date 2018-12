ULUITOR. Scrisoare ISTORICĂ! A fost PUBLICATĂ după JUMĂTATE de SECOL. ADEVĂRUL despre un MIT

După aproape 50 de ani de la o presupusă evadare a unor deţinuşi de la închisoarea cu cel mai sever sistem de securitate din lume, Alcatraz, iată, FBI a făcut publică o scrisoare considerată a aparţine unuia dintre evadaţi. Scrisoarea a fost ţinută secret. Deţinutul implora ajutor pentru a trăi.





Clarence Anglin, care a scăpat alături de fratele său John și colegul său de celulă, Frank Morris în 1962, a scris o scrisoare adresată agenției în care se oferea să servească încă un an de închisoare în schimbul tratamentului pentru cancer, potrivit renasterea.ro

Deşi scrisoarea a fost datată încă din 2013, aceasta a fost făcută publică abia recent.

„Numele meu este John Anglin. Am scăpat din Alcatraz în iunie 1962 împreună cu fratele meu Clarence și Frank Morris. Am 83 de ani și nu sunt într-o stare bună. Am cancer. Da, cu toții am făcut asta în acea noapte, dar abia am supravieţuit! Frank a murit în octombrie 2005. Mormântul lui este în Alexandria sub un alt nume. Fratele meu a murit în 2011.

Dacă anunțați la televizor că mi se va promite să plec mai întâi la închisoare timp de cel mult un an și să primesc asistență medicală, vă voi trimite înapoi o scrisoare pentru a vă informa exact unde sunt. Aceasta nu este o glumă, ci este purul şi cinstitul adevăr” ar fi fost cuvintele lui Clarence.

Alcatraz a fost construită ca închisoare din care „nici un deținut nu putea scăpa” și se afla pe o insulă, în Golful San Francisco, la nu mai puţin de 1,25 mile de continent, înconjurat de curenți puternici și imprevizibili.

Se știe că 36 de oameni au încercat să fugă din Alcatraz, deși niciunul nu se credea că ar fi reușit. Misterul din jurul fraților Anglin și Morris, care au scăpat în 1962, nu a fost niciodată rezolvat fiind chiar subiectul unui film „Evadarea din Alcatraz” din 1979.

Se crede că s-au înecat, dar acest lucru nu a fost niciodată demonstrat oficial. Unii membri ai familiei Anglin au susținut că cei trei bărbați au supraviețuit și s-au contactat de-a lungul anilor.

Alcatraz a fost inițial o fortăreață și o închisoare militară în anii 1850, în care erau ţinuţi dezertorii unioniști, precum și simpatizanții confederației în timpul războiului civil.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a dobândit-o în 1933 și a fost deschisă ca penitenciar în 1934.

A găzduit câțiva dintre cei mai răi şi periculoşi infractori din istoria americană, inclusiv Al Capone și mafiotul din Boston, Whitey Bulger. Închisoarea a fost închisă în 1963..

