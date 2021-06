„Au trecut 5 luni în care am trecut prin toate stările prin care trece o mamă care așteaptă un bebe, în ultima săptămână, însă, am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea și la propriu, și la figurat.

Inima „îngerașului” a încetat să bată. Suflețelul lui s-a dus înapoi la Dumnezeu. A făcut și va face parte mereu din familia noastră și din mine și toți l-am iubit enorm.

Durerea și suferința nu pot fi exprimate în cuvinte, mă rog să pot înțelege sensul a tot ce s-a întâmplat și mulțumesc pentru că sunt în viață și că mă întorc acasă la cei care ma iubesc”, a postat pe Facebook Aida Parascan.