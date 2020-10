Cu toate acestea, am putea spune că cei mai afectați de acest episod sumbru au fost cei care nu aveau la momentul respectiv un partener.

Ei bine, lucrurile par să stea cu totul diferit. Carantina totală nu a reprezentat un impediment pentru cei care nu aveau un partener cu care ar fi putut trece prin aceste momente disperate. Cum vremurile disperate cer măsuri disperate, americanii au găsit metode mai mult sau mai puțin ingenioase pentru a se descurca.

Astfel, potrivit Singles in America, un sondaj care se efectuează an de an în SUA. dintre toți americanii care au declarat că au întreținut relații intime în timpul pandemiei, 25% dintre aceștia susțin că au făcut-o cu colegul/a de apartament.

Procentele sunt chiar mai mari în rândul persoanelor mai tinere, care sunt mai susceptibile de a avea colegi de cameră.

Sondajul a constatat că o treime din generația milenialilor care au întreținut relații intime în pandemie au recunoscut că au făcut-o cu colegul/a lor de cameră. Acest lucru este valabil și pentru 46% de persoane din gemerația Z.

În cea mai mare parte, persoanele care nu aveau un partener sau o parteneră la momentul izbucnirii pandemiei au pus pe „pauza” relațiile intime. 71% dintre respondenți au spus că nu au întreținut deloc relații intime pe durata carantinei.

Restul respondenților s-au bucurat din plin de oportunitatea oferită de pandemie, dar nu au fost complet nechibzuiți. 25% dintre ei au păstrat relațiile intime în casă.

La sfârșitul lunii martie, un internaut a scris pe Reddit că ea și colegul ei de cameră au începuseră să se „conecteze”. „Este activitatea perfectă de carantină”, a scris ea.

În aprilie, o femeie, în vârstă de 28 de ani, a scris un jurnal sexual de carantină pentru Slate. În materialele sale, femeia a detaliat modul în care a început o relații intime cu un coleg de cameră pentru a depăși singurătatea pe care o simțea în primele săptămâni de carantină, scrie DailyMail.