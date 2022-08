Află din noul număr Evenimentul Istoric despre momentul „august 1968”: intelligence-ul american, criza cehoslovacă şi „invadarea” României

Aflați din cele 116 pagini și alte subiecte inedite de istoriei recente, cautând revista Evenimentul Istoric la punctele de difuzare a presei sau prin comandă online pe www.agoramag.ro

Pentru a înțelege mai bine situația ce a condus la invadarea României este necesar precizarea evenimentelor politice din Cehoslovacia de la sfârşitul anului 1967 şi începutul anului 1968. Acestea au atras atenţia, deopotrivă, atât a ţărilor din blocul comunist, cât şi a celor de dincolo de „Cortina de Fier”. Momentul de declanşare a unor schimbări esenţiale în Cehoslovacia este considerat, în general, ziua de 5 ianuarie 1968, când slovacul Alexander Dubcek l-a înlocuit pe cehul Antonin Novotny, un comunist dur, din funcţia de prim-secretar al Partidului Comunist. Preluarea conducerii de către Alexander Dubcek a reprezentat, practic, debutul unui amplu proces de democratizare, cunoscut sub denumirea de „Primăvara de la Praga.

Principalele servicii de informaţii americane, C.I.A. şi D.I.A. (Defense Intelligence Agency), şi-au fundamentat evaluările cu privire la „Primăvara de la Praga" şi la reacţia Moscovei plecând de la analiza a doi factori aflaţi într-o strânsă interdependenţă: importanţa forţelor armate cehoslovace în dispozitivul Pactului de la Varşovia şi importanţa economiei cehoslovace în cadrul blocului sovietic.

Comunismul românesc a fost și este în continuare un subiect de amplu interes, nu doar din partea istoricilor ci și a publicului larg. Deși s-a scris enorm pe marginea aspectelor majore ale perioadei cuprinse între 1944-1989, rămân încă episoade care necesită clarificare din cauza impactului major pe care l-au avut în tot ceea ce a însemnat istoria comunismului românesc. Despre unul din acele momente sunt întâlnite în revista Evenimentul Istoric și anume prima vizită la Moscova și întâlnirea cu Stalin a conducerii interimare a PCR. S-a știut foarte puțin despre această vizită, nu doar pentru că a fost organizată în mare secret ci și pentru că în arhivele românești nu se păstrează o stenogramă a discuției avute de cei trei lideri români, Ana Pauker, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Gheorghe Apostol, cu marele învingător de la Răsărit.

Un manuscris al celui de-al treilea protagonist al întâlnirii de la finele anului 1944, ne referim aici la Gheorghe Apostol, document confiscat de Securitate la o percheziție în anul 1989, oferă nu doar detalii privind data exactă a vizitei, durata, subiectele discutate, ci și o sumedenie de elemente care compun atmosfera în care s-au purtat discuțiile și chiar amănunte picante

Nu în ultimul rând, în paginile revistei analizăm poziția dură a Beijingului cu privire la statutul insulei Taiwan, deoarece au existat cu siguranță numeroase planuri de invadare a insulei.

Partidul Comunist Chinez, care nu a condus niciodată insula, susține că este o provincie separatistă care va fi readusă sub controlul Chinei. În prezent, doar 13 țări (plus Vaticanul) recunosc Taiwan-ul ca țară suverană. În ciuda faptului că Armata de Eliberare a Poporului depășește forțele armate din Taiwan, o astfel de invazie ar fi probabil foarte costisitoare. Forțele din Republica Populară Chineză ar trebui să traverseze strâmtoarea Taiwan de aproximativ 100 de mile și să aterizeze pe plajele bine apărate. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, armata americană a luat în considerare invadarea insulei, deoarece insula era cunoscută ca fiind sub control japonez. Planul, numit Operațiunea Causeway, era să invadeze insula și apoi să o folosească ca rampă de lansare pentru o invazie a insulelor japoneze.

