Are 41 de ani și milioane de euro în cont. Afacerile îi merg bine la Constanța. Are și câteva cafenele. Este respectat, dar are și dușmani. De aceea, rar poate fi zărit fără bodyguarzi lângă el. Doar că, zilele trecute, oamenii plătiți să-l apere au fost neatenți. Totul s-a petrecut pe o cunoscută plajă din Mamaia.

Afaceristul, un bun plătitor, de altfel, a descins la barul de pe plajă, unde a comandat ca de obicei. Bodyguarzilor nici prin cap nu le-a trecut că el va avea mari probleme. Au fost neatenți pentru o clipă, iar asta era să-l coste viața pe cel care-i plătește. Businessmanul a intrat în discuții ceva mai aprinse cu alți clienți ai barului de pe plajă și a încercat să se impună.

Din nefericire pentru el, unul dintre bărbații cu care se certa a scos un briceag și l-a lovit sub bărbie. La scurt timp, a ajuns Salvarea, iar afaceristul, plin de sânge, fost dus la spital, unde a și fost internat. A avut noroc. Medicii i-au aplicat câteva puncte de sutură, iar a doua zi a plecat acasă.

Omul de afaceri de 41 de ani a fost implicat în dosarul mitei date judecătorului Stan Mustață, magistratul care a decedat în penitenciar fiindcă i s-a interzis dreptul la asistență medicală. De asemenea, afaceristul are strânse legături și cu lumea interlopă din Constanța, scrie cancan.ro.

