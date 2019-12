Adriana a povestit, totuși, că a luat bătaie și de la primul soț cu care s-a căsătorit în secret la vârsta de 18 ani

„Între timp el a devenit foarte gelos pentru că eu îmi doream să lucrez în presă și avem deja niște colaborări. Eu mă maturizasem și mi-am dat seama că eu îmi doresc altceva de la viață decât el. Îmi aduc aminte că eram vecini cu Romică Țociu și cu Ștefan Bănică și am vrut să fac un interviu cu Ștefan și mi-am furat-o rău. Am luat bătaie din cauza lui, dar așa a fost să fie. Dacă voiam să am o relație cu el, aș fi avut-o încă de acum șase ani. El mi-a făcut avansuri pe vremea când eram vecini de bloc. Eu stăteam la șase, el la etajul 1. Totul s-a întâmplat după despărțirea lui de Mihaela Rădulescu. Ștefan trecea atunci printr-un divorț și nu-i era deloc ușor, chiar dacă toți știau că el a fost cel care a dorit să se separe de Mihaela. Suferea și probabil că era mai vulnerabil în acea perioadă.

Deși eu voiam să fim doar prieteni, insistențele lui m-au făcut să îl îndepărtez de mine. Nu mi-a plăcut de Bănică ca bărbat, nu e genul meu. Eram mai înaltă ca el, ce să fac cu el? Ne vedeam zilnic, aveam ore similare de plecat de acasă. Am fost de câteva ori și în casa lui. Eu aș fi vrut ca el să fie că frățiorul meu, iar el voia altceva. Și în plus, eu eram și sunt și acum prietenă cu fosta lui soție, Mihaela, și dacă aș fi avut o relație cu el, nu m-aș mai fi putut uita în ochii Mihaelei”, mărturisea Adriana Bahmuțeanu.

Reamintim că mariajul dintre Silviu Prigoană şi Adriana Bahmuţeanu a ținut prima pagină a revistelor din showbiz, mult timp.

Au avut aproximativ 80 de procese şi plângeri penale. În fiecare an, cei doi divorţau, iar apoi se împăcau, însă despărţirea cu numărul cinci a fost definitivă, însă tensiunile dintre ei încă existau.

După o lungă perioadă, în care cei doi copii pe care îi au împreună nu voiau să meargă la tatăl lor, se pare că lucrurile s-au schimbat. Adriana Bahmuţeanu şi Silviu Prigoană s-au împăcat, iar băieţii petrec foarte mult timp cu tatăl lor, potrivit cancan.ro

