SUA își schimbă ambasadorul în România. Adrian Zuckerman, audiat de Senat

Comitetul pentru relaţii externe din Senatul american îl audiază pe Adrian Zuckerman, nominalizat de preşedintele Donald Trump pentru postul de ambasador al Statelor Unite în România.





Președintele SUA l-a propus pe Adrian Zuckerman, avocat în domeniul imobiliar din New York, în urmă cu un an, însă propunerea nu a fost aprobată până acum de Senat. Din motive procedurale, discuțiile au fost amânate în ianuarie 2019 și au fost reluate recent.

În prezentarea făcută pe site-ul Casei Albe, se menţionează că Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română.

De profesie avocat, Adrian Zuckerman a fost admis în baroul din New York în anul 1984, în prezent fiind partener al firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Acesta a activat peste 30 de ani în reprezentarea unor companii de imobiliare multinaţionale, naţionale şi locale. Zuckerman a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Consiliului pentru activităţi imobiliare. De asemenea, este membru al unei comisii din cadrul Kids Corp., o organizaţie non-profit care ajută copiii defavorizaţ din Newark, New Jersey.

Anterior, a mai ocupat funcţia de co-coordonator al departamentului de servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte a fost coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.

Activ în domeniul filantropic şi educaţional, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York). Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.

Hans Klemm este încă ambasadorul Americii în România. Și-a început mandatul în 2015, iar anul trecut administrația Trump a anunțat că îl va înlocui. Unul dintre motivele retragerii ambasadorului Klemm îl reprezintă demersul unui grup de sute de persoane de conservatori româno-americani care au solicitat administrației Trump să-l retragă pe ambasador pentru că acesta promova în România, o țară preponderent creștină, ideologia și activismul comunității lgbt.

