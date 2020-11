Caz revoltător ce îl are în prim-plan pe un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Călărași. Individul o abuza sexual pe fata iubitei sale și apela la un plan diabolic pentru a-și pune faptele în practică. Bărbatul îi dădea copilei să bea lapte cu somnifere. Revoltător este faptul că fata, în vârstă de 12 ani, a povestit calvarul prin care trece. S-a destăinuit mamei, bunicii și unei mătuși, dar niciuna dintre ele nu a considerat că este necesar să ia atitudine și să sesizeze poliția.

Așa că fata a mers de una singură la poliție și a povestit prin ce chinuri trece. Zilele trecut, tatăl vitreg, Eugen P, a primit o condamnare de 5 ani, pentru faptele sale, dar a contestat decizia instanței, conform libertatea.ro.

Prima agresiune, în 2018

După cum menționează sursa citată, în casă se aflau șase copii. Bărbatul le dădea lapte cu somnifere la trei dintre ei. Fetei de 12 ani și altor doi frați ai ei, care dormeau alături de ea. „Sunt vitamine”, spunea monstrul din Călărași, atunci când copiii refuzau să bea conținutul din recipiente.

Prima agresiune sexuală a avut loc în luna august a anului 2018. Bărbatul a încercat să-i dea pantalonii jos, dar fata s-a trezit și a făcut schimb cu sora ei. Nu a povestit nimănui și agresorul nu a mai încercat nimic timp de câteva luni. Într-o zi, când s-a plâns de dureri de cap, fata a primit ajutor din partea iubitului mamei sale, care a procurat pastile de la un vecin. Atunci când i s-a plâns pentru prima dată mamei, femeia a râs de ea.

O mătușă și două verișoare au încercat să-i ceară socoteală bărbatului, dar atât el cât și mama fetei au negat evenimentele. „A zis că, și dacă s-ar întâmpla ceva, e doar treaba lor, şi că, dacă ne ducem la Poliție, o facem de râs pe fată”, a povestit mătușa în timpul anchetei.

Condamnat la cinci ani, dar face apel

„Dimineața, m-am trezit îmbrăcată și, când am mers la toaletă, am văzut o pată de culoare roz pe chilot. L-am întrebat din nou ce mi-a făcut, iar el mi-a zis la fel, că am visat urât și că el a venit lângă mine, ca să mă liniştească”, a povestit și victima.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru viol, dar pentru că nu au existat dovezi, i s-a schimbat încadrarea la agresiune sexuală. Judecătoria Călăraşi l-a condamnat pe Eugen P. la 5 ani de închisoare pentru agresiune sexuală în formă continuată. El va contesta verdictul la Curtea de Apel București.