CIRC fără SFÂRȘIT! Adrian Țuțuianu lovește din nou. Înregistrarea BOMBĂ care îl EXCLUDE din partid

Noi înregistrări bombă cu Adrian Țuțuianu au fost prezentate, joi seara, în direct la România Tv. Rivalul declarat al lui Liviu Dragnea l-a făcut praf pe Codrin Ștefănescu și a oferit noi amănunte picante din viața de social-democrat.





Adrian Țuțuianu, unul dintre liderii PSD, este personajul principal al noilor înregistrări obținute de România TV din sânul PSD. În emisiunea moderată de Victor Ciutacu s-au făcut publice înregistrările care, după cum a concluzionat Codrin Ștefănescu, pot aduce excluderea lui Țuțuianu din PSD.

„Mai se poate întâmpla și a început să sune prin județ domnul Codrin Ștefănescu, cu care eu am mai avut o dată ceva prin 2013-2014, când știți că aveam niște meciuri cu Rovana, venea prin județ și îi spunea lui săracul Victor Sanda că trebuie s-mi atace mie hotărârile de consiliu județean, s-mi facă mizerii...Și m-am dus într-o zi și l-am înjurat și știți cum înjur eu, l-am băgat în....mă-sii de am spart geamurile de la Kisseleff. A început să sune. L-a sunat pe Sandu Oprea care a eșit pe televiziuni că n-am avut eu mandat că eu fac de capul meu, etc. Că eu sunt dictator și ia-m dat pe toți afară. Eu nu am ceva cu cei acre conduc cu o mână forte, că așa sunt și eu. Am ceva cu cei care conduc discreționar. Când îi spui președintelui de la Mureș care are ginerele senator și îi spui că o faci și pe fiică-sa europarlamentar e discreționar. Maestre, da, și la o organizație care nu are rezultate. Ați auzit de doamna Soporan?”, a spus Țuțuianu în prima înregistrare.

Codrin Ștefănescu a reacționat după înregistrarea cu Țuțuianu, negând declarațiile colegului său de partid în care acesta spune că l-a înjurat.

„Mă miră și mă surprinde domnul Țuțuianu de ceva timp încoace. Este a nu știu câta înregistrare care ajunge la dumneavoastră în care vorbește despre colegii de partid în astfel de termeni”, a fost reacția lui Ștefănescu.

În a doua înregistrare prezentată de România Tv, Țuțuianu spune:

„De ce este foarte agresivă Antena 3 împotriva noastră? Pentru că ginerele lui Voiculescu, Andresandrescu ăla, este 3 ani condamnat, pe RCS-RDS, iar el ar dori, Voiculescu să-i fie amnistiată pedeapsa de 10 ani și să candideze la Parlamentul European ”

